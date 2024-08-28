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По Могилеву разгуливал табун лошадей

  • 28.08.2024, 21:31
По Могилеву разгуливал табун лошадей

Фотофакт.

Такие случаи в последнее время в Могилеве стали повторяться регулярно, но все равно становятся событием. Вот и на этот раз читательница издания «МогилевОнлайн» прислала снимок, сделанный утром 28 августа.

Женщина уточнила, что действия на фото разворачиваются в 7.30 утра 28 августа на проспекте Шмидта.

Проблема с табуном лошадей на свободном выпасе для Могилева не новая. Животных уже не впервые видят на улицах города. В прошлом году по этому вопросу пришлось даже привлечь милицию, потому что табун составлял около 20 особей.

Тогда милиционеры выяснили, что хозяева лошадей живут в поселке Гребенево. С хозяевами провели беседу, однако это все равно не помогает.

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