Россияне хранили оружие на затопленном пароме в порту «Кавказ» 28.08.2024, 21:40

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ВСУ затопили его 22 августа.

Вооруженные силы РФ использовали затопленный 22 августа железнодорожный паром «Конро Трейдер» в порту «Кавказ» в Керченском проливе не только для транспортировки топлива, оккупанты также хранили там вооружение.

Об этом в среду, 28 августа, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Єдині новини».

«Мы официально заявляем, что там было еще и оружие на этом пароме. Это не случайная цель, исключительно военная. У россиян сейчас ситуация на самом деле критическая. Суходолом железная дорога еще не работает, она недостроена еще. При этом они не перебрасывают цистерны, потому что это опасно после операции СБУ и ВМС. Основным средством переброски подобных грузов был паром», — сказал представитель ВМС.

Он также подчеркнул, что из-за затопления парома логистическая цепь оккупантов нарушена, поскольку паром перекрыл половину железнодорожных платформ.

Плетенчук уточнил, что в порту есть часть причала, которая позволяет загружать вагоны непосредственно на паром с суши. Таких платформ, по его словам, всего две, и одна из них пока не функционирует из-за затопленного судна на дне.

«Пока они не поднимут — работать она не будет, но и это не спасает ситуацию, потому что другие два парома, которые еще остаются на плаву тоже не в рабочем состоянии. Один находится на ремонте, другой — в ожидании ремонта. Поэтому ситуация у них довольно сложная с логистикой», — подчеркнул Плетенчук.

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