В Беларуси ограничат продажу алкоголя 28.08.2024, 21:49

Когда и на сколько.

В ряде городов и районов Беларуси вводят ограничения на продажу алкоголя.

Это случится в День знаний (1 сентября) и первый день нового учебного года (2 сентября).

Время ограничения в регионах будет разным.

В некоторых населенных пунктах и районах продажу алкоголя запретят на период с 00:00 до 24:00 1 или 2 сентября, а где-то запрет начнет действовать с 08:00 2 сентября и продлится до утра 3 сентября.

Ограничения не распространяются на продажу спиртного в рознице для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств, а в некоторых районах – и юбилейных торжеств.

Также ограничения не касаются заведений общепита, которые реализуют алкоголь на разлив.

Информацию о местах и условиях запрета на продажу алкоголя можно найти на Национальном правовом интернет-портале. Также можно следить за обновлениями на сайтах местных органов власти.

К примеру, Пинский горисполком сообщает, что 1 сентября 2024 года в розничных торговых точках Пинска, за исключением заведений общественного питания, продажа алкоголя будет ограничена с 00:00 до 24:00.

В этот же день в торговых точках города, кроме заведений общественного питания, с 00:00 до 24:00 будет запрещена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с содержанием этилового спирта не более 7%.

В Брагинском районе ограничения на продажу алкоголя будут действовать с 08:00 2 сентября до 08:00 3-го. Некоторые районные администрации приняли решения об ограничении реализации спиртного 1 и 2 сентября весной текущего года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com