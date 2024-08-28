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Умеров: На заседании Совета Украина-НАТО говорили о создании щита ПВО

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  • 28.08.2024, 22:02
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Умеров: На заседании Совета Украина-НАТО говорили о создании щита ПВО
Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины поблагодарил союзников за непоколебимую поддержку и обещанную помощь.

На заседании Совета Украина-НАТО в среду, 28 августа, обсудили дальнейшие планы по поставке Украине систем противовоздушной обороны и ракет в них, а также создание щита ПВО.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров рассказал, что он принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Украина-НАТО, созванной по поручению президента Владимира Зеленского в связи с массированными ракетными обстрелами Россией украинских городов.

«Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет в них», - отметил министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону.

«Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны — так называемого пояса безопасности над западными регионами государства», - добавил Умеров.

Глава Минобороны поблагодарил союзников за непоколебимую поддержку и обещанную помощь.

«Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права», - отметил он.

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