Белорусские добровольцы полка им. Калиновского уничтожили квадроцикл россиян

Белорусские добровольцы полка им. Калиновского уничтожили квадроцикл россиян1
- 28.08.2024, 22:06
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Захватчики перевозили канистры с топливом.
Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали вражеский квадроцикл, который перевозил канистры с топливом. Точное попадание ударного беспилотника вызвало мощную детонацию и полное уничтожение транспорта. Водитель и пассажир квадроцикла были ликвидированы.
Полк Калиновского активно участвует в разных боевых операциях, включая ликвидацию вражеского БК, уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой, отмечает Цензор.НЕТ.