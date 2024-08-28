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Белорусские добровольцы полка им. Калиновского уничтожили квадроцикл россиян

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  • 28.08.2024, 22:06
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Белорусские добровольцы полка им. Калиновского уничтожили квадроцикл россиян
Коллаж: Charter97.org

Захватчики перевозили канистры с топливом.

Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали вражеский квадроцикл, который перевозил канистры с топливом. Точное попадание ударного беспилотника вызвало мощную детонацию и полное уничтожение транспорта. Водитель и пассажир квадроцикла были ликвидированы.

Полк Калиновского активно участвует в разных боевых операциях, включая ликвидацию вражеского БК, уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой, отмечает Цензор.НЕТ.

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