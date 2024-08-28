Белорусам предложили обменять исписанные тетрадки на новые 3 28.08.2024, 22:28

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Предложение актуально для областных центров.

Накануне начала учебного года один из банков выступил с необычной инициативой для родителей и школьников: им предлагают поменять старые исписанные тетради на новые. Акция действует с 28 августа.

Идея принадлежит «Альфа Банку». Условия совершенно простые: приносить можно абсолютно любые тетради (в линейку, клетку, общие и тонкие), взамен вы получите новую тетрадку на 96 страниц с красным медведем на обложке. За одну старую дают одну новую. Важно учесть, что одному человеку выдадут до 10 тетрадок, независимо от объема макулатуры, который он принесет.

В Минске обменять тетради можно в отделениях банка, расположенных по следующим адресам:

ул. Притыцкого, 97 (Каменная Горка).

пр. Дзержинского, 119 (Малиновка).

пр. Независимости, 168/2 (Уручье).

Предложение актуально и для областных центров:

Брест (ул. Советская, 56).

Витебск (пр. Людникова, 16а).

Гродно (ул. Ожешко, 6а).

Гомель (пр. Ленина, 51).

Могилев (ул. Первомайская, 42).

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