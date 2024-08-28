Зеленский: В Курской области есть продвижение

Зеленский: В Курской области есть продвижение1
- 28.08.2024, 22:44
Президент Украины рассказал о новом докладе главкома ВСУ.
В Курской области ВСУ продолжают операцию и увеличили подконтрольную себе территорию.
Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщая о докладе Главкома ВСУ Александра Сырского.
Комментируя ситуация на Донетчине, президент Украины отметил, что сейчас важна стойкость всех подразделений и способность уничтожать оккупантов.
Зеленский поблагодарил каждого военного, защищающего украинскую землю. Говоря об операции в Курской области, президент сообщил о расширении подконтрольной ВСУ территории.
«Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля по определенным районам вблизи с границей Украины», - сказал глава государства.
Кроме того, украинские защитники пополнили «обменный фонд», снова взяв в плен российских военных.