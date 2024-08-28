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Зеленский: В Курской области есть продвижение

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  • 28.08.2024, 22:44
Зеленский: В Курской области есть продвижение

Президент Украины рассказал о новом докладе главкома ВСУ.

В Курской области ВСУ продолжают операцию и увеличили подконтрольную себе территорию.

Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщая о докладе Главкома ВСУ Александра Сырского.

Комментируя ситуация на Донетчине, президент Украины отметил, что сейчас важна стойкость всех подразделений и способность уничтожать оккупантов.

Зеленский поблагодарил каждого военного, защищающего украинскую землю. Говоря об операции в Курской области, президент сообщил о расширении подконтрольной ВСУ территории.

«Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля по определенным районам вблизи с границей Украины», - сказал глава государства.

Кроме того, украинские защитники пополнили «обменный фонд», снова взяв в плен российских военных.

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