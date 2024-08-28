Президент «Барселоны» о переходе юного белоруса в «Реал»: Этого не может быть! 28.08.2024, 23:09

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Алексей Майоров

Каталонцы вели вундеркинда на протяжении долгого времени и даже сделали ему предложение.

Глава испанской «Барселоны» Жоан Лапорта впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер белорусского вундеркинда Алексея Майорова.

Напомним, 21 августа 12-летний внук экс-футболиста минского «Динамо» Александра Кистеня подписал контракт с мадридским «Реалом».

Как утверждает defensacentral, в личном общении со своим узким окружением Лапорта негодовал, что клуб потерял талантливого белоруса.

«Этого не может быть, не может быть», – приводят слова президента «Барселоны».

Напомним, что по информации Николая Рындюка, сумма перехода Майорова могла составить €120 тыс.

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