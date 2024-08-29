На военных заводах Беларуси разрастается саботаж среди работников 3 29.08.2024, 7:36

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Появилась инструкция для рабочих и инженеров.

В Беларуси и России массово распространяется саботаж на заводах оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

Отмечается, что на почту «Кибер Атеш» поступило письмо от агентов партизанского движения с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.

«В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий. Рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать», — говорится в сообщении.

В «Атеш» также обнародовали текст этих самых инструкций. В них в частности рядовым сотрудникам советуют замедлить темп работы и снижать качество производимой продукции. Также предлагается делать больше «перекуров», дольше находиться на перерывах и в туалете.

Инженерам по охране труда посоветовали полностью останавливать производственный процесс даже при мельчайших причинах, которые могут угрожать жизни рабочих, а руководителю профсоюза — организовывать рабочие забастовки в случаях, когда нарушаются социально-экономические права работников.

«Мы становимся свидетелями краха преступного режима. Поддерживайте борьбу, каждый саботаж приближает нашу победу!», — отметили в «Атеш».

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