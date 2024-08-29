На горящей нефтебазе «Атлас» в Ростовской области прогремел новый взрыв

На горящей нефтебазе «Атлас» в Ростовской области прогремел новый взрыв1
- 29.08.2024, 7:41
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После этого вспыхнул уже четвертый резервуар.
На горящей российской нефтебазе «Атлас» возле города Каменск-Шахтинский в Ростовской области (РФ) снова раздался взрыв. Этот объект охвачен огнем со вчерашнего дня после атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
На российском ФГКУ «Комбинат «Атлас» в Ростовской области продолжается работа экстренных служб, пытающихся справиться с мощным пожаром.
Как пишет Telegram-канал SHOT, очевидцы слышали взрыв на нефтеобъекте поздно вечером в среду.
Также российская сторона указывает предварительную причину этого взрыва как разгерметизацию одного из трех горящих резервуаров в результате пожара.
Между тем Baza уточняет, что из-за разгерметизации и нового взрыва вспыхнул уже четвертый резервуар на нефтебазе «Атлас».
«Пожар пытаются потушить более 200 человек», - добавляет этот Telegram-канал.
По данным издания Astra, после нового взрыва на объекте в Ростовской области зарево от пожара можно увидеть за десятки километров.
В сети были обнародованы кадры об инциденте на горящей нефтебазе недалеко от города Каменск-Шахтинский.
Напомним, 28 августа нефтебаза «Атлас» в Ростовской области была атакована беспилотниками. Это повлекло за собой масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом на объекте.
Следует отметить, что эта нефтебаза является частью военно-промышленного комплекса РФ, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии.