В Киеве прогремели взрывы: есть разрушения 29.08.2024, 7:45

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Столицу Украины атаковали российские «шахеды».

29 августа российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В столице Украины работала противовоздушная оборона. Обломки дронов упали в трех районах Киева, есть повреждения домов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА. Экстренные службы направляются для проверки. По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома. В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших выясняется», — проинформировал он.

Также Кличко сообщил, что обломки дрона упали в Деснянском районе. Там загорелась беседка в коттеджном городке. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

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