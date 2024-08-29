Предстоит «тяжелый бой»: стал известен план ВСУ в Курской области 29.08.2024, 7:50

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Данные озвучил представитель разведки США.

Украина намерена сохранить занятую в ходе наступления территорию России, заявил представитель разведки США. Об этом заявил в среду замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, передает информационное агентство Reuters.

По словам высокопоставленного представителя американской разведки, Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию на Курщине, но армии РФ предстоит «тяжелый бой».

На конференции по вопросам национальной безопасности Коэн заявил, что масштаб украинского вторжения, охватившего около 300 квадратных миль (около 800 кв. км) российской области, еще предстоит оценить.

«Мы можем быть уверены, что Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная битва для русских», — подчеркнул Коэн.

Он заявил, что Кремлю придется «иметь дело с откликами в собственном обществе» из-за потери территории России.

Украина заявила о захвате 100 населенных пунктов в ходе вторжения в Курскую область России. Ранее Путин заявил, что любая сделка должна начинаться с принятия Украиной «реальностей на земле», что, по планам РФ, должно сохранить контроль над частями оккупированных украинских регионов, а также Крымом.

Теперь Украина заявляет, что контролирует более 1200 квадратных Курской области России. По всей вероятности, теперь Путину придется принять «реальность на земле» и для себя.

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