закрыть
29 августа 2024, четверг, 8:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ударные беспилотники атаковали Севастополь

  • 29.08.2024, 7:56
Ударные беспилотники атаковали Севастополь

Крымский мост перекрыт.

Временно оккупированный Севастополь в Крыму находится под атакой ударных беспилотников. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева и местные паблики.

Отмечается, что военные отражают атаку БпЛА, работает противовоздушная оборона.

Согласно предварительной информации, над акваторией моря уже сбиты два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - отметил Развожаев.

Местные паблики советуют жителям отойти подальше от окон.

Также сообщается об остановке движения по Крымскому мосту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер