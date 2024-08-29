Ударные беспилотники атаковали Севастополь 29.08.2024, 7:56

Крымский мост перекрыт.

Временно оккупированный Севастополь в Крыму находится под атакой ударных беспилотников. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева и местные паблики.

Отмечается, что военные отражают атаку БпЛА, работает противовоздушная оборона.

Согласно предварительной информации, над акваторией моря уже сбиты два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - отметил Развожаев.

Местные паблики советуют жителям отойти подальше от окон.

Также сообщается об остановке движения по Крымскому мосту.

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