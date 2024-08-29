«Беларуская выведка»: Лукашенко решил разместить ядерное оружие на объекте «Камыш» 9 29.08.2024, 8:05

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Проводится «глубокая модернизация» подземных хранилищ.

Стало известно о планах размещения элементов тактического ядерного оружия (ТЯО) на базе имеющейся инфраструктуры 25-го ракетно-артиллерийского арсенала и реконструкции территории всей военной части бывшего советского центра хранения спецзарядов ТР средней дальности, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Глубокая модернизация происходит именно на объекте «Камыш», где расположены подземные хранилища, способные выдержать наземный тактический ядерный удар.

Кроме заметных проведенных косметических ремонтов, общестроительных работ в режиме полной секретности фактически окончены внутренние инженерные работы подземной части хранилища зоны «Камыш».

Полностью заменена система спецвентиляции.

Установлена система очистки воздуха от радиоактивных загрязнений. Контур рассчитан на длительный режим автономного использования внутренней атмосферы, установлены силовые компрессоры, позволяющие создать режим избыточного давления в помещениях.

Установлена новая энергосистема автономного питания.

Произведена заправка топливных баков хранилища.

Закончен монтаж системы контроля климата в спецхранилище.

Установлены и замаскированы системы спутниковой связи, полностью заменена система силовых подземных кабелей.

Произведен монтаж локальных систем выживания личного состава на объекте.

Смонтированы различные системы детектирования (температура, влажность, давление, СО2, дозиметрия, системы автономного пожаротушения.

В помещениях установлены противопожарные и противодымные ворота и двери.

Полностью отремонтированы подъездные и внутренние ж/д пути.

Территория базы находится в радиусе прикрытия ЗРК.

В систему контроля охраняемого объекта интегрирована новая охранная система слежения российского производства (название нам не известно). На территории в/ч создан отдельный (усиленный) отдел ВКР КГБ. С местным населением ведется активная оперативная работа, создается «местечковый» агентурный аппарат. Речь идет о скором введении «санитарной зоны» для гражданского населения вплоть до введения пропускного режима для гражданских.

Исходя из колоссальных затрат и объемов работ и по совокупности других разведпризнаков, можно констатировать, что арсенал подготовлен для принятия на хранение спецчастей ТР. По данным канала, на объекте пока не размещены реальные спецчасти.

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