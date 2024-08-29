У Соловьева заявили о слабости РФ из-за Курска 6 29.08.2024, 8:15

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Кремлевская пропаганда разочарована.

Празднование в Киеве 33-го Дня Независимости Украины, произошедшее на фоне наступления ВСУ в Курской области, вызвало очень болезненную реакцию в Москве.

Кремлевская пропаганда заговорила о разочаровании россиян и требует воевать «по-настоящему», пишет dialog.ua.

С истерическим заявлением по этому поводу выступил российский «политолог» Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«И когда мы видим очередной День (...) Незалежности, и они спокойно стоят себе на площади, а мы ведем бои в Курской области, это вызывает вопросы и ведет к потере доверия! Это ведет к потере доверия! Если народ видит такие вещи и не понимает, происходит демобилизация, внутренняя демотивация происходит… Теми средствами, которыми сейчас ведется война, мы этих целей не добьемся… Не добьемся», — жаловался пропагандист.

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