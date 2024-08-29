закрыть
29 августа 2024, четверг, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Соловьева заявили о слабости РФ из-за Курска

6
  • 29.08.2024, 8:15
  • 5,396
У Соловьева заявили о слабости РФ из-за Курска

Кремлевская пропаганда разочарована.

Празднование в Киеве 33-го Дня Независимости Украины, произошедшее на фоне наступления ВСУ в Курской области, вызвало очень болезненную реакцию в Москве.

Кремлевская пропаганда заговорила о разочаровании россиян и требует воевать «по-настоящему», пишет dialog.ua.

С истерическим заявлением по этому поводу выступил российский «политолог» Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«И когда мы видим очередной День (...) Незалежности, и они спокойно стоят себе на площади, а мы ведем бои в Курской области, это вызывает вопросы и ведет к потере доверия! Это ведет к потере доверия! Если народ видит такие вещи и не понимает, происходит демобилизация, внутренняя демотивация происходит… Теми средствами, которыми сейчас ведется война, мы этих целей не добьемся… Не добьемся», — жаловался пропагандист.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер