«Затылком всех не проконтролируешь» 4 29.08.2024, 8:21

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Гродненский маршрутчик придумал, как заставить всех пассажиров пристегиваться.

В Гродно одну из маршруток переоборудовали таким образом, чтобы отслеживать непристегнутых пассажиров. Межрегиональная ассоциация перевозчиков рассказывает, кто и как это сделал.

«Если нас проверит ГАИ или произойдет ДТП, то за непристегнутого пассажира будет отвечать водитель. А затылком на протяжении трех-четырех часов дороги я не могу контролировать поведение людей в салоне», — объясняет директор гродненского перевозчика ООО «АлДим транс» Дмитрий Качан.

Именно поэтому он решил переоборудовать салон микроавтобуса. К каждому сиденью под обшивкой протянули провода, которые сходятся в единый пульт около водителя, затем в каждый замок ремня установили микропереключатели.

Как это работает? Как только пассажир отстегнул ремень, электрическая цепь замыкается и контрольная лампа на пульте напротив определенного места загорается красным светом.

«Водитель это замечает и может тут же попросить пассажира пристегнуться», — отметил Дмитрий Качан.

Теперь, по его словам, можно быть уверенным, что пассажир будут вести себя в пути согласно требованиям ПДД. Мужчина готов делиться своими наработками.

«С превеликим удовольствием. Покажу, расскажу и дам попробовать», — отмечает перевозчик.

В самой же ассоциации перевозчиков считают, что если пассажир автобуса или маршрутки отстегнул ремень уже во время поездки, то стоит привлекать к ответственности именно его, а не водителя. «Ведь без специальных приборов, как видим, проконтролировать поведение каждого пассажира в большом салоне достаточно сложно», — отметили в организации.

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