закрыть
29 августа 2024, четверг, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обломки российского дрона упали на детскую площадку в Киеве

1
  • 29.08.2024, 8:27
  • 2,022
Обломки российского дрона упали на детскую площадку в Киеве

Столица Украины отбивает массированную атаку.

Утром 29 августа Киев отбивает атаку вражеских дронов. В столице работает противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

В результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки.

«Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы», - говорится в сообщении.

В Деснянском районе города обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер