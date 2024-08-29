Обломки российского дрона упали на детскую площадку в Киеве 1 29.08.2024, 8:27

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Столица Украины отбивает массированную атаку.

Утром 29 августа Киев отбивает атаку вражеских дронов. В столице работает противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

В результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки.

«Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы», - говорится в сообщении.

В Деснянском районе города обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

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