«Моя зарплата медбрата составляла примерно 50 тысяч евро в год» 2 29.08.2024, 8:36

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Белорус рассказал о жизни и работе в Финляндии.

Белорус Кирилл К. живет в Финляндии больше 15 лет — поехал работать и остался. Он надеется, что в Беларуси, как и в Финляндии, человек когда-то станет главной ценностью государства, пишет BG.Media.

«Стендовая стрельба — любимое развлечение одного из сыновей Лукашенко»

Кирилл К. — белорус и гражданин Финляндии. В этой скандинавской стране на севере Европы он живет и работает с 2008 года. Тогда 20-летнего белоруса из Витебска пригласили работать в Финляндию на предприятие по производству мишеней для стендовой стрельбы.

«Только в Финляндии «по секрету» я узнал, что стендовая стрельба — это любимое развлечение одного из сыновей Лукашенко. Под Минском было специальное стрельбище, и членский взнос в том клубе составлял от 500 до 1000 долларов в месяц. Там бывал принц Дубая, который позже нашел себе девушку в Минске – известная история о «знакомстве в отеле», — смеется Кирилл.

Стендовая стрельба — древняя забава, которую тайно практикуют в некоторых странах и по сей день. Это когда у голубей вырывают перья из хвоста и выпускают, как мишень. Птица не может управлять полетом из-за вырванных перьев и бросается во все стороны, а мастера стрельбы должны в голубя попасть. Теперь вместо птицы изготавливают разноцветные мишени, спрессованные из битума и доломита.

Именно на такое производство Кирилл переехал работать из белорусского Витебска в финскую столицу Хельсинки, да так там и остался жить.

«Дети белорусов в Финляндии больше не боятся идти в школу»

Чтобы работать и жить в Финляндии, Кирилл сначала выучил английский язык, а потом и финский. Покинул производство, отучился на медбрата и семь лет отработал в медицине. Продолжает учиться и сейчас: заканчивает институт по специальности инженера автоматической техники. Зачем? Ведь «нужно развиваться», а инженеры — специальность «востребованная и высокооплачиваемая в Финляндии».

Для граждан Евросоюза образование в Финляндии бесплатное. Гражданам третьих стран нужно платить по 3-4 тысячи евро в год обучения. Как уточняет Кирилл, эти цифры еще «доказательных» времен, а пандемия цены повысила везде.

«Дети белорусов в Финляндии, которые сюда приехали, они больше не боятся идти в школу. Они очень хотят и очень ждут, когда пойдут в школу. Даже я сам, когда начал учиться на медбрата в Финляндии, только тогда понял, что такое образование, как это интересно и нужно учиться», — говорит Кирилл.

По его опыту, в Финляндии нет такого понятия — идти в школу в 6 или 7 лет. Здесь индивидуальный подход к каждому ребенку. И если он не готов к школе, то родителям об этом говорят и предлагают оставить ребенка в садике еще на один год.

«Здесь ко всем — детям, взрослым, местным жителям, мигрантам — не важно, кто и откуда этот человек, — относятся всегда с большим уважением и почитанием. Ну, и соответственно — от каждого ждут такого же взаимного уважения».

Еще для молодых людей, а молодыми в Финляндии считаются люди до 30 лет, существует целая система различных «бонусов». К примеру, льготные кредиты и бесплатное банковское обслуживание, меньшие налоги и половина цены на различные виды страховок.

Студенты имеют льготный проезд, и не важно, если этот «молодой человек» старше 30 лет. Школьникам проезд бесплатный, а всем учащимся — льготы на билеты в музеи, театры и концерты. Все медицинское обслуживание и стоматология — 60 евро в год и многое другое.

«Раньше студентам были социальные выплаты, типа, нашей стипендии около 600 евро, — продолжает Кирилл. — Но сейчас платят около 300 евро и дают кредит: на аренду квартиры, продукты и вещи. Если студент успешно учится, то половину от этой суммы банку может выплатить государство».

«Зачем мне идти работать, если выплата по безработице будет такая же, как и зарплата»

Война России с Украиной повлияла на спад экономики и рост инфляции во многих странах Европы, и Финляндия — не исключение.

Выросли ставки по кредитам: от 0 до 3,5% за два года, спад на рынке строительства, банкротство многих компаний существенно повлияли на рост безработицы. Но есть люди, которые просто «не хотят работать» и хорошо чувствуют себя, получая выплаты по безработице.

«Как мне идти работать, если у меня нет соответствующих критериев для «работы мечты»: нет хорошего языка, образования, нет желания получать это образование. А на какую-то обычную низкооплачиваемую работу, к примеру, водителем, продавцом в магазин или тем же медбратом — зачем наниматься, если выплата по безработице будет примерно такая же, как и зарплата», — так Кирилл видит мотивацию «профессиональных безработных».

Выплата по безработице в Финляндии составляет около 500 евро. Но вдобавок получателю оплачиваются все его счета: Квартирная плата, коммунальные и другие услуги, лечение, проезд — все обязательные выплаты.

«А сколько зарабатывать, каждый человек решает сам: работа в воскресенье оплачивается вдвое, в субботу надбавки на 20%. Моя зарплата медбрата составляла примерно 50 тысяч евро в год, это чуть больше 4 тысяч в месяц, но я много работал», — отмечает собеседник.

Самая маленькая же зарплата в Финляндии у продавцов и официантов — это около 2,5 тысяч в месяц.

«Социальные службы оплачивают все обязательные выплаты и оставляют на проживание 500 евро»

Пенсия в Финляндии зависит от количества отработанных лет, размера зарплат и составляет от 1200 до 1700 евро. Есть возможность получать частную пенсию, но и взносы для этого придется платить больше.

«А есть такое понятие, как национальная пенсия — такая пенсия выплачивается, если человек эмигрант в Финляндии или местный житель, но никогда не работал. Это 800 евро, а если этих денег не хватает, тогда он обращается за помощью в социальные службы. И они тогда оплачивают все обязательные выплаты и также оставляют на проживание 500 евро».

300-400 евро — это примерная стоимость продуктовой корзины на одного человека. Но Кирилл говорит, что цены в магазинах тоже нужно выбирать «индивидуально», так как «в каждом магазине свои цены», и эта же самая корзина может быть дороже в разы.

«Сегодня я купил филе лосося за 13 евро, а в другом магазине он стоит 26. В одном магазине огурцы стоят 90 центов, а в соседнем те же самые огурцы — 3 евро. Картофель, мясо, все другие продукты — цены могут отличаться в три раза. Поэтому для меня наполнить «бюджетную продуктовую корзину» — значит обойти три ближайших магазина и выбрать самые низкие цены», — смеется Кирилл.

«За ремонт квартиры буду платить около 100 тысяч евро»

Цены на квартиры собственные и арендованные, как правило, имеют существенную разницу. Кирилл — собственник трехкомнатной квартиры размером 70 квадратных метров — «обычная квартира для семьи с детьми в Финляндии».

Белорус купил собственное жилье в Финляндии, взяв банковский кредит и заплатив почти 170 тысяч евро. Сейчас выплачивает банку около 500 евро в месяц и делать это должен в течение 20 лет.

Коммунальные услуги Кириллу стоят больше 300 евро, но если эту же квартиру пришлось бы арендовать, то и выплачивать пришлось бы намного больше: 1100-1200 евро. Зато собственник полностью оплачивает ремонт квартиры: от крашения стен до замены кровли и всех коммуникаций.

«Наш дом построен в 1983 году, и еще через десять лет планируется полная реконструкция водопровода, электричества, канализации. Стоимость этой реконструкции начисляется по размеру квартиры: один квадратный метр будет стоить около 1500 евро. Моя квартира имеет 70 квадратных метров, а это значит, что в целом я буду платить около 100 тысяч евро», — подсчитывает хозяин.

По белорусским меркам, стоимость ремонта в Хельсинки равна стоимости новой квартиры в Минске. Но у финнов — другой размер зарплат, а товарищество собственников смягчает финансовый удар: берет банковский кредит. После завершения ремонта оно раскладывает заем на всех жильцов, и они возвращают деньги как обычную квартирную плату.

Кроме того, в доме Кирилла на первом этаже работают парикмахерская и помещение социального назначения. В отличие от Беларуси, дополнительными помещениями в доме здесь пользуются не бесплатно, но арендуют их у жильцов за деньги. Плату за аренду товарищество собственников также направляет на содержание дома и ремонт.

«Качество лечения в Финляндии — несравнимо с Беларусью»

Медицина в Финляндии, как и во многих европейских странах, есть государственная и частная. В государственной очередь, но «помощь человек получит, и она будет качественная». В частной все быстро — платишь деньги хоть за «с доктором поговорить». И очень хорошо работает скорая помощь.

«Я мечтал бы, чтобы в Беларуси так работала скорая помощь, потому что это не такси. Она приезжает, чтобы стабилизировать пациента, а если пациент может двигаться, то приезжает к приемному покою на такси. Это стоит около 30 евро, столько стоит и оплата приезда скорой», — делится опытом работы Кирилл.

Прием у врача может быть бесплатным или стоить до 15-20 евро — в зависимости от бюджета города. Если человек обращается больше трех раз в год, то остальные обращения бесплатны. Также лекарства — все, которые по рецепту врача больше 600 евро в год — тоже бесплатные.

Кирилл говорит, что качество лечения в Финляндии очень высокое — несравнимо с Беларусью.

«Дважды я сам был пациентом, и первый раз мне удаляли гланды. В Беларуси меня запугивали, что у меня будут постоянные бронхиты, буду болеть — врачи крутили пальцем у виска. В Финляндии же сказали: давай мы их удалим, и тебе станет легче жить. Удалили под общим наркозом, и больше восьми лет я счастливый человек, который не знает, что такое бронхит, ангина и кашель».

Об еще одной операции аппендицита Кирилл говорит, что шрамы остались не длиннее 1,5 сантиметра — «якобы царапнул кот».

«Чем дальше от Хельсинки, тем более душевно и спокойно»

Столичный регион — это Хельсинки и два его города-спутника Вантаа и Эспоо — это мультикультурная часть Финляндии. А уже за 150 километров дальше намного больше финнов, и чем дальше, тем более «душевно и спокойно».

Школы или другие учреждения более отдаленные — они хорошо оснащены, потому что финны очень бережливые, «они не будут ставить ноги на принт или компьютер, как я это видел в Хельсинки».

У финнов очень много дач, но «не в том понимании, как у белорусов — там отдыхают». Сельское хозяйство мало отличается от белорусского: морковь, картофель и свекла, коровы, свиньи и овцы — «больше любят на лошадях покататься». В промышленных масштабах — это фермерство, а «колхозов-совхозов здесь никогда не было».

Промышленность в Финляндии прежде всего представляют отрасль ИТ-технологий, химическая промышленность и металлообработка. Много сервисов, как лыжные курорты и экологический туризм, где работой занято большое количество людей.

«Самый любимый летний праздник у финнов — Юханнус, наше Купалье фактически»

Сами финны отдыхают, «как все — по-разному».

«Молодые финны любят выпить в выходные: начинают в пятницу-субботу и в воскресенье уже «отходят». Но и много занимаются спортом и отдыхают без алкоголя. Из национальных праздников, пожалуй, самый любимый у финнов — это Юханнус в самую короткую летнюю ночь. Наше Купалье, по сути, — жгут костры, поют и танцуют».

А вот в церковь, по словам Кирилла, финны ходят «все меньше и меньше».

«Если сравнивать климат в Витебской области и в Хельсинки, то он не сильно отличается. Хельсинки недалеко от Балтийского моря, и близкая вода работает как аккумулятор: летом не так жарко, потому что дает прохладу, а зимой не так холодно, потому что дает тепло».

А еще в Хельсинки, как и во всей Скандинавии, летом полярные ночи.

«Это когда солнце опускается до двух часов ночи, в третьем часу вновь восходит. А на севере оно действительно светит и ночью, как и днем. Ну, а полярная ночь — это темень круглые сутки».

Финны очень берегут природу: у них нет «ни свалок, ни мусора, ни чего-то заброшенного».

«Я вот живу так, что из своего окна вижу лес. И каждый день наблюдаю, как там бегают и зайцы, и лисы, и белки, и ежи. Я только в Финляндии впервые увидел столько лесных животных, и не один раз, а по несколько раз в день».

«Когда говоришь, что у нас задерживают людей, то они переспрашивают: А почему вы не вызываете полицию?»

По словам Кирилла, после протестов 2020 года количество белорусов в Финляндии увеличилось «на 200%». До 2020 года здесь было около полутысячи, а сейчас — полторы тысячи человек. Хотя по приезду в Финляндию человек «имеет дело с большой бюрократией».

«К примеру, когда я получал гражданство, то ждал решения четыре месяца. Теперь же эта процедура длится от полутора до двух лет».

Кирилл с сожалением констатирует, что очень часто встречает непонимание со стороны финнов, что на самом деле происходит в Беларуси.

«Когда говоришь, что у нас задерживают людей, то они переспрашивают: «А почему вы не вызываете полицию, не пишете заявления?» Когда объясняешь, что это полиция и задерживает, говорят: «Как так может быть? Полиция же просто так не задерживает». Они не могут понять, как это возможно».

В Финляндии белорусы сплачиваются в общество «Белорусы Финляндии», контактируют и через социальные сети. Одну из их групп в инстаграме власти на родине на днях признали «экстремистским» ресурсом.

«Для финнов это что-то непостижимое. Или, к примеру, запрашивают, сколько зарабатывают мои друзья. Говорю, что 300 долларов, они такие: «Ой, хорошая зарплата!» Говорю, но это не за день, а за месяц. А они тогда: «Ай, хватит шутить, не прибедняйся, плохая шутка». Говорю, что это не шутка, и они не могут этому поверить и понять».

Кирилл уверен: так происходит потому, что «финны выросли и живут в мире, где человек — самая большая ценность, и никто не имеет права с ним плохо обращаться».

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