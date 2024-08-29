Специальная дуровская операция 3 Игорь Эйдман

29.08.2024, 8:40

4,868

Все с Телеграмом будет нормально.

Не волнуйтесь, все с Дуровым и его Телеграмом будет нормально – просто перейдут на правильную сторону в гибридной войне.

Сбылась мечта поэта – к штыку приравняли перо. Если информация стала мощным оружием, то крупные информационные платформы можно сравнить с оружием массового поражения. Телеграм тоже такое ОМП, информационная атомная бомба.

Ответственность разработчиков подобных платформ и производителей оружия сравнима. Когда судят очередного оружейного барона, сбывавшего стволы мафии или агрессору в обход санкций, это никого не возмущает. Почему тогда вызывают удивление проблемы с законом у руководителя Телеграм, позволившего превратить свою платформу в инструмент войны против Украины?

Дуров считал, что сам вправе распоряжаться своим информационным оружием, в том числе сдавать его в аренду российским оккупантам или европейским преступным группировкам. Но так не бывает в современном мире. Идет гибридная война между Западом и путинской Россией, каждая из сторон стремится взять под контроль боеспособные информационные технологии. Есть большие подозрения, что Телеграм в той или иной степени контролировался Россией, и совершенно точно она использовало его в своих военных целях. Вероятное следствие ареста Дурова – установление правового контроля над Телеграм со стороны европейских институтов. Это был бы достаточно эффективный удар по информационным возможностям путинского режима в войне против Украины и гибридной войне со свободным миром. Только так можно объяснить коллективную истерику российских пропагандистов и властей, сильно напуганных такой перспективой.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com