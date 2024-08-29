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Специальная дуровская операция

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  • Игорь Эйдман
  • 29.08.2024, 8:40
  • 4,868
Специальная дуровская операция

Все с Телеграмом будет нормально.

Не волнуйтесь, все с Дуровым и его Телеграмом будет нормально – просто перейдут на правильную сторону в гибридной войне.

Сбылась мечта поэта – к штыку приравняли перо. Если информация стала мощным оружием, то крупные информационные платформы можно сравнить с оружием массового поражения. Телеграм тоже такое ОМП, информационная атомная бомба.

Ответственность разработчиков подобных платформ и производителей оружия сравнима. Когда судят очередного оружейного барона, сбывавшего стволы мафии или агрессору в обход санкций, это никого не возмущает. Почему тогда вызывают удивление проблемы с законом у руководителя Телеграм, позволившего превратить свою платформу в инструмент войны против Украины?

Дуров считал, что сам вправе распоряжаться своим информационным оружием, в том числе сдавать его в аренду российским оккупантам или европейским преступным группировкам. Но так не бывает в современном мире. Идет гибридная война между Западом и путинской Россией, каждая из сторон стремится взять под контроль боеспособные информационные технологии. Есть большие подозрения, что Телеграм в той или иной степени контролировался Россией, и совершенно точно она использовало его в своих военных целях. Вероятное следствие ареста Дурова – установление правового контроля над Телеграм со стороны европейских институтов. Это был бы достаточно эффективный удар по информационным возможностям путинского режима в войне против Украины и гибридной войне со свободным миром. Только так можно объяснить коллективную истерику российских пропагандистов и властей, сильно напуганных такой перспективой.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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