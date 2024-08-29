На продажу выставили эксклюзивный суперкар Mercedes Майкла Джордана 29.08.2024, 8:53

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Всего в мире есть лишь 150 таких авто.

В США выставили на продажу купе Mercedes SLR McLaren 2007 года. Суперкар принадлежал звездному баскетболисту Майклу Джордану. Об этом сообщается на сайте DuPont Registry.

Майкл Джордан всегда любил скоростные спортивные авто. Он приобрел этот Mercedes SLR McLaren уже после завершения карьеры игрока. Выбор пал на лимитированный заряженный вариант 722 — таких автомобилей изготовили всего 150.

Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 отличается внешне карбоновым сплиттером, а мощность его 5,4-литрового V8 с компрессором увеличена с 626 до 650 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 337 км/ч.

Авто Майкла Джордана отличается особыми 19-дюймовыми дисками Ankry Wheels, а его салон отделан черной кожей, алькантарой и карбоном.

Пробег автомобиля за 17 лет составляет 24 400 км. Суперкар Mercedes SLR McLaren 722 оценили в 650 000 долларов, хотя обычно такие купе продают за 480-500 тыс. долларов.

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