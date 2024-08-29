«Воздушное пространство РФ — дырявое решето» 2 29.08.2024, 8:56

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Z-военкором стало тревожно из-за усиления ударов ВСУ.

Украина с помощью ударных дронов очень эффективно выбивает военные и энергетические объекты на территории России. Почти в ежедневном режиме в России горят после таких прилетов склады с боеприпасами, аэродромы и нефтебазы. И по этому поводу в Z-сообществе нарастает гнев. Российский Z-военкор Алексей Живов откровенно заговорил о профнепригодности сил ПВО в ВС РФ, и требует наказать ответственных, передает Dialog.UA.

Только сегодняшней ночью дроны Украины успешно атаковали две нефтебазы в России, одна из которых находится примерно в 1,1 тыс. км от границы. Власти и военные РФ отчитались об «успешном перехвате» БПЛА, утверждая, что пожары возникли якобы из-за «падения обломков».

Живов усомнился в этой информации и требует массовых чисток. «У меня назрел вопрос: если российское воздушное пространство — это дырявое решето, через которое может пролететь любая труба с мотором, есть ли в структурах российской власти хоть кто-то, кто несет за это персональную ответственность?! И если есть, то можно было бы провести аудит его работы? А то в последнее время «осколки сбитых беспилотников» причиняют многовато ущерба», — пожаловался пропагандист.

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