Сколько стоит поесть в вагоне-ресторане БелЖД? 29.08.2024, 9:16

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Белоруска протестировала сервис и была шокирована.

Белоруска рассказала в TikTok о ценах в вагоне-ресторане поезда Брест — Санкт-Петербург. Призналась, что лучше бы взяла еду с собой — в поезде очень высокие наценки.

В вагоне-ресторане поезда Брест — Санкт-Петербург «уютный интерьер с мягкими креслами и классными лампочками» и шесть столиков, поэтому люди часто подсаживаются друг к другу. Играет музыка, есть бар.

Так как направление международное, расплатиться в вагоне-ресторане можно и белорусскими рублями, и российскими. В меню указано, что на 16 августа курс российского рубля составлял 0,035319 белорусского, а доллара — 3,1493 рубля.

По мнению тиктокерши, цены на еду в поезде завышены. К примеру, обычный салат с сыром стоил 17,03 рубля, драники с мясом — 24,54, а вот солянка — 15,18. Самое дорогое блюдо из меню на видео — стейк из форели с лимоном, оно стоит 58,8 рубля.

Белоруска взяла солянку с тремя видами мяса и оценила блюдо как «в целом нормальное». И призналась, что «атмосфера классная, но я лучше бы взяла еду с собой и сэкономила».

Комментаторы возмутились ценами, делились опытом, сравнивали драники со стоимостью картошки на фермерском рынке. Кто-то считает, что «цены не для тех, кто ездит в поезде», а самый популярный комментарий краток: «Дорого».

Второй по популярности такой: «Поэтому я всегда с собой беру домашнюю готовую еду. За порцию драников — 25 рублей. Это 40 килограммов картофеля на Таборах (рынок в Минске. — Прим. ред.). Наценка должна быть адекватной».

«За 15 рублей можно купить целую курицу гриль и есть ее до самого Питера», — отметил другой комментатор.

Но не все с этим мнением согласны.

«Был два раза. Ценник адекватный с учетом, что это ресторан», — считает еще один пользователь TikTok. У него ноль лайков.

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