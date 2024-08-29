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Подоляк: Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных мужчин

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  • 29.08.2024, 9:20
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Подоляк: Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных мужчин

Процесс будет происходить на добровольной основе.

Украина работает над возвращением военнообязанных мужчин из-за границы, помочь в этом готова Польша. Но принудительно вернуть их невозможно, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Польша готова помочь. Она даже начала там этот рекрутинговый проект, добровольно. Мы принудительно этого не можем сделать, потому что законодательства других стран четкие – если человек обратился, получил убежище или еще как-то легализован на территории этой страны, никто принудительно его отправлять на войну не будет», – сказал он в интервью Новости.LIVE.

На вопрос о том, возвращаются ли мужчины добровольно через вышеупомянутые рекрутинговые центры, Подоляк ответил утвердительно. При этом добавил, что «это процесс, и он должен набрать обороты».

«Но это уже хорошо, что есть такие площадки, где ты можешь прийти. Особенно важно для тех, кто хочет легализоваться – не все же выехали законно, особенно в начале войны. Сегодня есть определенное изменение законодательства по регуляции мобилизационных процессов в Украине. Безусловно, многим надо легализоваться. Кто-то будет идти через легализацию, потому что кто-то думает о своем будущем, о своей семье и так далее. Опять же, вопрос в том, что многим страшно, но некоторые этот страх побеждают. И это процесс», – резюмировал он.

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