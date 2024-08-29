Генштаб ВСУ подтвердил поражение двух важных целей на территории РФ
- 29.08.2024, 9:23
Дроны «посетили» Ростовскую и Кировскую области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о поражении еще одного стратегического объекта на территории РФ.
«В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе «Атлас», что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания», - сообщили в Генштабе.
Там также добавили, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Кроме того, украинские защитники поразили нефтебазу «Зенит» в Кировской области и полевой артиллерийский склад российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.
«Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины», - добавили в Генштабе.