Генштаб ВСУ подтвердил поражение двух важных целей на территории РФ 29.08.2024, 9:23

Дроны «посетили» Ростовскую и Кировскую области.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о поражении еще одного стратегического объекта на территории РФ.

«В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе «Атлас», что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания», - сообщили в Генштабе.

Там также добавили, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме того, украинские защитники поразили нефтебазу «Зенит» в Кировской области и полевой артиллерийский склад российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.

«Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины», - добавили в Генштабе.

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