В 52 года белоруска уволилась в никуда, а сейчас у нее свой бренд сумок 29.08.2024, 9:30

Путь не был простым, но оно того стоило.

Наталья Нос уволилась с работы, на которую ходила годами, и начала что-то совершенно новое. Тогда ей было 52, и она долгое время боролась со страхом, что в таком возрасте трудоустроиться почти нереально. Но однажды Наталья решила рискнуть и посвятила себя тому, что всегда любила, — шитью. Теперь, спустя два года, у нее свой бренд сумок, которые появляются на свет прямо дома. Этот путь был не то чтобы простым (приходилось мыть полы в салонах красоты и ночами мастерить сумки для выставок), но, по ее словам, оно того стоило, пишет onliner.by.

В этом тексте мы расскажем, что помогло белоруске решиться на такой шаг, не пожалела ли героиня, что ушла из найма, и сколько сейчас можно заработать на таком ремесле.

По первой специальности Наталья — технолог по трикотажу, поэтому отлично знает азы шитья. В этой профессии она проработала 15 лет, но рынок резко изменился не в ее пользу.

— Люди занимали очередь, чтобы попасть к нам в ателье, но с течением времени рынок насытился китайской и турецкой продукцией, белорусы стали реже шить одежду на заказ. Все это отразилось и на зарплате. А я в тот период как раз развелась с мужем, нужно было растить ребенка, поэтому ушла в совершенно другие сферы.

За свою карьеру она успела поработать в разных местах, включая мебельную компанию и бухгалтерский отдел. Затем на долгое время заземлилась в частной компании по производству мебели, где занималась продажами.

— Директор считал, что я и так неплохо зарабатываю, поэтому не хотел поднимать зарплату. А со временем отношение стало просто хамским. Когда тебе за 50, какие бы деньги ни платили, терпеть унижение ты не будешь. Долго обдумывала свое решение, даже в храм ходила, свечку ставила. Хотелось уйти, но было страшно. Последней каплей стало то, что я заболела коронавирусом и провела на больничном около месяца, хотя за 10 лет ни разу его не брала. Я реально была на грани: температура 40, ИВЛ. А когда вернулась на работу, на меня смотрели как на врага.

Директор прямо сказал, что я испортила его жизненные планы, так как меня было некем заменить и ему пришлось работать самому. Все это было сказано в таком хамском тоне, что тяжело даже вспоминать. Я этого точно не заслуживала. В итоге я тоже перестала сдерживаться в словах. Однажды он спросил, когда я напишу заявление: мол, мы же понимаем, что дальше работать не сможем. Я ответила, что понимаю, но сделаю это, когда мне будет удобно.

Решиться уйти в никуда помогла и финансовая подушка, которую Наталья копила долгие годы. Поэтому в материальном плане она не была в критическом положении. Однако постоянные расходы, такие как коммунальные платежи, интернет и связь, та же еда, лишили бы женщину накопленний. Пришлось зарабатывать.

— Я понимала, что искать работу в найме с учетом моего возраста не имеет смысла. Поэтому в течение двух лет несколько раз в неделю ходила мыть полы в салоне красоты. Еще иногда участвовала в массовках, где хоть и платили немного, зато был хоть какой-то заработок.

Параллельно развивалась история с сумками.

— Еще когда работала, у меня появилось хобби: я шила сумки для себя. Начиналась все с пэчворка, когда сшиваешь вещи из кусочков ткани. Уже тогда подыскивала себе подходящее занятие для пенсии. Как-то купила платье и не смогла найти к нему подходящую сумку. На просторах интернета наткнулась на работу мастерицы, которая мне понравилась, и решила попробовать повторить. Так я сделала две сумки для себя и одну для подруги. Мне понравился результат, а подруга поддержала меня в новом начинании.

Без хорошего инструмента ничего не получится, что бы вам ни говорили.

Наталья училась в школе моделинга и, когда на ее базе открывался женский клуб, решила показать свои работы. Это был ее дебют. Тогда же она придумала бренд, заказала логотип и зарегистрировалась как ремесленник. Друзья предложили ей отправиться на выставку мастеров, но Наталья сомневалась: какие выставки с четырьмя сумками?

— Я ночами не спала, специально для выставки шила их. Всего успела сделать штук десять. Мне важно было общение с людьми, потому что тогда я еще не понимала, нужны они девушкам или нет. Потому что одно дело, когда тебя хвалят друзья и близкие, и другое — когда оценивают посторонние люди. В итоге работы понравились не только покупателям, но и мастерам.

Когда ты понимаешь, что это нравится незнакомым богатым женщинам, ты понимаешь, какой уровень цен выставлять.

Женщина легко смогла рассчитать свои расходы, но вычислить стоимость часа работы оказалось сложнее, так как процесс включает не только само шитье, но и время на обдумывание и поиск материалов.

— Я изучала сумки в массмаркете и старалась установить такую цену, чтобы не продешевить, но в то же время сделать свои изделия доступными для покупки. Цены на мои сумки начинаются от 160 рублей и доходят до 450. Девушки реагируют на такие цифры нормально, потому что знают, что это недорого.

Попробовав все возможные локации для торговли, Наталья поняла, что ее вариант — это «Млын». Также хорошо работает эффект сарафанного радио, ведь одна довольная покупательница может принести пять-шесть заказов. В этом деле есть и сезонность. По словам собеседницы, летом люди больше нацелены потратиться на отдых и школу, нежели на сумки. Другое дело — зима и Новый год.

— Мои сумки летели по всему миру: в Америку, Испанию, Германию, Литву. Отправляла их почтой. Сейчас я продаю две-три сумки в месяц, и это уже неплохо. Отбить расходы за счет десяти сумок в месяц? Мечтаю, конечно, но это нереалистично. Даже на выставке, где я могу продать десять сумок за четыре дня, нужно оплатить аренду. Но, что важно, ни одна выставка не прошла в минус: всегда что-то зарабатываю, хоть и не миллионы. Полученные деньги трачу на закупку расходников.

Нормальные девушки покупают себе туфли, одежду, а я — фурнитуру и ткани.

Так как ремесленником сегодня может быть не каждый, Наталья платит подоходный налог в размере 10% с каждой продажи. Говорит, что на торговлю это никак не повлияло.

«Мысли вернуться в наем пока не возникают»

Рабочее место очень уютное, но явно временное и не совсем удобное: трудится Наталья в той же комнате, где и спит. На столе стоит швейная машинка, а рядом с ней можно увидеть различные инструменты и материалы: ножницы, катушки с нитками, несколько декоративных предметов, а также яркие лоскутки ткани, из которых она шьет свои изделия.

— Этот стол, вообще, временный, не могу сказать, что мое рабочее место удобное. В этой комнате я сплю — каждый день отодвигаю столы, чтобы расстелить кровать. Плюс нужно приносить гладильную доску и утюжить каждый шов. Я мечтаю о том, чтобы у меня была своя мастерская, где я буду работать, куда будут приходить мои заказчики и где можно будет проводить мастер-классы.

Изготовление сумок занимает разное время, все зависит от модели. Большие сумки могут изготавливаться до четырех дней. Когда работаю с дорогими материалами, стараюсь сделать все максимально простым, чтобы не испортить. Машинка у меня старенькая, но меня устраивает. Да и к тому же труд здесь в основном ручной, у меня уже все пальцы огрубели от игл.

Бывали моменты, когда я думала бросить все, потому что устала — не от шитья, а от сопутствующей работы типа соцсетей. Съемки у меня проходят каждый день по четыре часа, плюс монтаж и надо разбираться с таргетированной рекламой, а на шитье остается не так много времени. Я понимаю, что все еще завишу от той подушки, которую скопила, пока работала в найме. Деньги всегда уходят на ткани, я же покупаю их, как говорится, «на склад». Также из вложений можно вспомнить iPhone для съемок контента, штативы, экраны, подсветку, нитки, иголки, ножницы. Также нужен утюг.

Я никогда не подсчитывала деньги, которые вложила, но знаю, что очень много. Точной цифры просто боюсь.

Мне приходится быть всеми сразу: бухгалтером, блогером, швеей, менеджером, продавцом, руководителем, закупщиком и дизайнером. Недавно поймала себя на мысли: когда начинаешь изготавливать сложную сумку, первым делом думаешь о ее рентабельности. И творчество отходит на второй план. Я поняла, что такой подход меня не радует, поэтому села и разработала рюкзак. По поводу усталости: тут работы гораздо больше, чем в найме, но она совершенно другая. Я убеждена: если ты вкладываешься в свое дело с любовью, результат не заставит себя ждать. В принципе, у меня так и выходит. Да, заработки небольшие. Я уже пять лет не была за границей, но не беда, на хлеб хватает.

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