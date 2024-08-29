Буданов в аэропорту Шереметьево: россиянку не пустили на самолет из-за главы ГУР 4 29.08.2024, 9:53

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Опубликованы кадры.

Интересный случай произошел в столице РФ. Работники аэропорта Шереметьево отказались пускать на борт самолета гражданку РФ, у которой на плече была набита татуировка Кирилла Буданова в полный рост.

Новостью поделился один из российских пабликов, который выложил ролик и пост с участием пострадавший, пишет dialog.ua.

Женщина призналась, что действительно на тату – Кирилл Буданов. При этом она заявила, что воспринимает его не как начальника ГУР МО Украины, а как «красивого мужчину».

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