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Всего две вареные картофелины в день могут помочь жить дольше

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  • 29.08.2024, 9:54
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Всего две вареные картофелины в день могут помочь жить дольше

К таким выводам пришли ученые из Норвегии.

Картофель часто не считают полезным продуктом. Норвежские ученые утверждают обратное.

Как пишет Sciencenorway, крупное исследование провели ученые из Университета Осло и Норвежского института общественного питания. Они собрали данные опроса населения (77 297 человек) о привычках питания, которое проводилось в течение 1974-1988 годов. Затем через 40 лет исследователи связали участников опроса с регистром причин смерти (27 848 случаев).

Исследование показало, что у тех, кто ел не менее двух картофелин в день в 1970—80-е годы, смертность в течение следующих 40 лет оказалась на 12% ниже по сравнению с теми, у кого картофеля не было каждый день в рационе.

В исследовании учитывались такие факторы, как возраст, пол, курение, физическая активность, потребление мяса, рыбы, масла или маргарина. Результаты были одинаковыми как для женщин, так и для мужчин, а также не зависели от веса, курения и физических упражнений.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition, также показало, что регулярное употребление картофеля сопровождается низкой смертностью от болезней сердца.

Как поясняют авторы, на каждые 100 граммов более высокого потребления картофеля риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 4%. Они замечают, что уровень смертности у любителей картофеля был примерно таким же, как и у тех, кто много потреблял овощи в целом.

Ученые отмечают, что важен способ приготовления. Полезна именно вареная картошка, которая имеет низкий гликемический индекс и особенно богата питательными веществами.

Авторы обращают внимание, что в основном именно в таком виде в Норвегии картофель и потребляется.

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