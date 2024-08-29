В Минске появился секретный квартал 6 29.08.2024, 9:57

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С театральным двориком, кафе и скульптурами.

В центре Минска на месте старого хлебозавода № 1 в Раковском предместье появился новый квартал, который манит многих жителей города, блогеров и туристов, пишет Blizko.by.

Сейчас в этом историческом месте завершается реконструкция. Ультрасовременный квартал находится вдоль улиц Освобождения, Витебской, Замковой, Раковской, Юрово-Завальной.

Отмечается, что реконструкция старого здания хлебозавода и прилегающей территории началась еще в 2017 году. Проектом занимается предприятие «Мінская спадчына».

Строительство почти всех зданий практически завершено, во многих из них сейчас идет внутренняя отделка, но часть уже полностью готова. Несколько заведений уже начали работать, например, кафе, пекарни и бары. Также в этом квартале есть гостиница, художественный дом и даже автосалон.

Для любителей шопинга работают бутики с одеждой и аксессуарами, есть и магазины с интересными подарками, сувенирами, а также салон керамики.

Фишка нового квартала — уличный театр. В театральном дворике выступают артисты, проходят концерты живой музыки и другие творческие события.

Украшают квартал необычные скульптуры.

Блогеры уже тестируют новое место. Так, один их них попробовал панкейки за 19 рублей, правда, некоторые его подписчики высказали мнение, что это дорого.

Другая пользовательница TikTok сравнила эту локацию со старым Нью-Йорком в центре Минска.

Такие ассоциации возникают из-за того, что здесь находятся в основном заводские здания, а превалирующий стиль оформления — лофт.

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