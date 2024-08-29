Эксперт: Российские генералы пообещали Путину до 1 октября взять Покровскую агломерацию 29.08.2024, 10:29

2,576

«Мясные» штурмы усилились.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV рассказал, что российские генералы пообещали российскому диктатору Владимиру Путину захватить Покровскую агломерацию до 1 октября.

«Слухи говорят, что российские генералы пообещали [российскому диктатору] Путину до 1 октября взять Покровскую агломерацию. Поэтому наблюдаются такие идиотские атаки, вне понимания использования человеческого ресурса, «мясные» штурмы и все остальное», — сказал Самусь в эфире Radio NV.

28 августа в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские оккупационные войска достигли «значительного тактического продвижения» на Покровском направлении, в частности в городе Новогродовка, на фоне сообщений о том, что украинские войска отступили с отдельных участков в районе к юго-востоку от Покровска.

Геолоцированные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что войска РФ продвинулись на расстояние более 2 км от своей последней подтвержденной позиции в северо-западную часть Новогродовки (город к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина. Это дополнительно свидетельствует о том, что оккупанты удерживают также позиции в центральной части города.

Дополнительные кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 27 августа, свидетельствуют, что российские войска также незначительно продвинулись в юго-восточную часть села Гродовка (к востоку от Покровска и к северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (к юго-востоку от Покровска и к юго-востоку от Новогродовки). Российские «военкоры» также утверждали, что украинские войска «потеряли» Мариновку (непосредственно к югу от Новогродовки), а оккупанты якобы захватили село Мемрик (к юго-востоку от Новогродовки), хотя ISW еще не наблюдал визуальных доказательств присутствия россиян в этих населенных пунктах. Некоторые российские источники также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в южную часть Михайловки и атакуют северо-восточную часть Селидово (населенные пункты под Новогродовкой).

Темпы этого недавнего продвижения россиян на Покровском направлении были относительно быстрыми, и силы РФ продвинулись через большую часть Новогродовки за считанные дни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com