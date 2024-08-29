Украинские пограничники: Лукашенко дожмут 2 29.08.2024, 10:33

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За ситуацией в Беларуси внимательно следит украинская разведка

Для Украины белорусское направление будет оставаться угрожающим, заявил liga.net представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

За ситуацией в Беларуси внимательно следит разведка, чтобы силы обороны могли своевременно отреагировать на потенциальные угрозы и усилить соответствующее направление, чтобы дать отпор возможной попытке вторжения.

«В угоду Кремлю Беларусь продолжает вести политику периодического нагнетания ситуации, – добавляет Демченко. – Однако не можем исключать, что Москва однажды дожмет Минск, чтобы он присоединился к войне более масштабно».

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