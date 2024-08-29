Ученые научились определять уровень сахара в крови по голосу 29.08.2024, 10:42

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Содержание глюкозы в организме влияет на частоту основного тона.

Ученые из канадской биотехонологической компании Klick Labs обнаружили связь между уровнем глюкозы в крови и высотой голоса человека. Открытие может проложить дорогу к созданию неинвазивных способов мониторинга концентрации сахара в организме пациентов с диабетов 2-го типа. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты изучили, как уровень глюкозы влияет на частоту голоса у 505 участников в трех гликемических состояниях — едиабетическом, преддиабетическом и диабетическом типа 2. Добровольцы носили мониторы глюкозы и записывали свои голоса несколько раз в день в течение двух недель.

Анализ выявил линейную зависимость, при которой увеличение концентрации глюкозы в крови соответствовало подъему основной частоты голоса. Другими словами, люди с повышенным уровнем сахара в организме начинают говорить более высоким голосом.

«Установив значительную положительную связь между уровнем глюкозы и основной частотой, наше исследование дает убедительное обоснование для дополнительных исследований по использованию голоса для прогнозирования и мониторинга уровня глюкозы.

В то время как текущие методы мониторинга глюкозы часто инвазивны и неудобны, голосовой мониторинг глюкозы может быть таким же простым, как разговор по телефону, что может изменить ситуацию для примерно 463 млн человек во всем мире, живущих с диабетом 2-го типа», — отметили авторы открытия.

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