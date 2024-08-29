закрыть
29 августа 2024, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые научились определять уровень сахара в крови по голосу

  • 29.08.2024, 10:42
  • 1,254
Ученые научились определять уровень сахара в крови по голосу

Содержание глюкозы в организме влияет на частоту основного тона.

Ученые из канадской биотехонологической компании Klick Labs обнаружили связь между уровнем глюкозы в крови и высотой голоса человека. Открытие может проложить дорогу к созданию неинвазивных способов мониторинга концентрации сахара в организме пациентов с диабетов 2-го типа. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты изучили, как уровень глюкозы влияет на частоту голоса у 505 участников в трех гликемических состояниях — едиабетическом, преддиабетическом и диабетическом типа 2. Добровольцы носили мониторы глюкозы и записывали свои голоса несколько раз в день в течение двух недель.

Анализ выявил линейную зависимость, при которой увеличение концентрации глюкозы в крови соответствовало подъему основной частоты голоса. Другими словами, люди с повышенным уровнем сахара в организме начинают говорить более высоким голосом.

«Установив значительную положительную связь между уровнем глюкозы и основной частотой, наше исследование дает убедительное обоснование для дополнительных исследований по использованию голоса для прогнозирования и мониторинга уровня глюкозы.

В то время как текущие методы мониторинга глюкозы часто инвазивны и неудобны, голосовой мониторинг глюкозы может быть таким же простым, как разговор по телефону, что может изменить ситуацию для примерно 463 млн человек во всем мире, живущих с диабетом 2-го типа», — отметили авторы открытия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер