«Спали в машине в горах Австрии». 1 29.08.2024, 10:52

Белоруска путешествует по Европе на авто с детьми.

Жительница Барановичей Юлия Татаринович с семьей путешествует по Европе на собственном авто. О нюансах поездок с детьми, а также о плюсах и минусах такого способа путешествовать белоруска рассказала изданию BAR24.

«Барановичи — Италия: почему бы нет?»

Путешествовать Юлия Татаринович начала после знакомства с будущим мужем. Первая совместная поездка была в Крым в 2009 году. Но не на поезде, а на машине.

— Это была классическая поездка к Черному морю на четвертом году нашего знакомства. Нам понравился отдых, — вспоминает Анна.

Узаконив отношения, в следующее путешествие пара отправилась уже на самолете. И не куда-нибудь, а на Ибицу.

— Подруга рассказала мне о лоукостерах — авиакомпаниях, которые сильно снижают цены на билеты за счет отказа от каких-то услуг. Например, от бесплатного багажа, — рассказывает девушка. — Для меня стало шоком, что по цене отдыха в Крыму можно было посетить множество европейских стран. Важно только отслеживать дешевые перелеты и, по сути, быть готовым «сорваться» в любой момент. Так мы и решили отправиться на Ибицу.

По словам Анны, отдых на испанском острове был невероятным. И оставил множество впечатлений. После этого путешествия супруги поняли, что хотят посетить как можно больше европейских стран. Не прибегая при этом к услугам турагентств. И экспериментируя, чтобы выбрать для себя лучший вариант для путешествий.

— В 2017 году мы решили отправиться на машине в Италию. Барановичи — Италия: почему бы и нет? Да, на самолете было бы намного быстрее. Но главное преимущество путешествий на машине — мобильность. Ты сам себе хозяин! — вспоминает Юлия.

«Уставшие, но счастливые»

Первое путешествие на авто, по словам Юлии, было непростым. Но интересным. Долгую дорогу скрашивали меняющиеся за окном живописные пейзажи.

— По дороге в Италию, которая заняла два дня, мы впервые заночевали прямо в своей машине. Спали в салоне на парковке в горах Австрии. Было вполне удобно, — вспоминает женщина. — Виды австрийских гор — это просто фантастика! Я буквально испытала шок от этой невероятной красоты!

Преодолев своим ходом почти 2000 км, пара добралась до заветного пляжа Торре Педрера в Италии.

— Мы были в восторге от того, что проделали такой путь и добрались до Италии. Мы были уставшие, но по-настоящему счастливыми! — рассказывает Анна.

С тех пор супруги решили: если и путешествовать, то только на своем авто. Более того, в автопутешествия они решили брать и своих детей.

«В поездках на машине с детьми главное — их вовремя кормить»

Первое такое путешествие состоялось в 2019 году. В итальянскую Каттолику за 2000 км на авто с родителями поехала четырехлетняя дочь.

— Конечно, родители нас отговаривали. Пытались убедить, что ребенку будет сложно преодолеть такое расстояние, — рассказывает Анна.

Первое путешествие на машине с ребенком, по словам Анны, оказалось действительно непростым. Дочь капризничала. Приходилось часто останавливаться, что увеличивало время в пути.

Но эта поездка, по мнению Анны, только укрепила их с мужем в намерении путешествовать с детьми. И они стали брать в поездки и младшего сына, которому на момент первого путешествия было всего два года.

— Отправляясь в дорогу с детьми, мы уже были готовы основательно. Брали с собой игрушки. Купили специальный электрочайник, который можно использовать прямо в машине. Кстати, главное в долгих поездках с детьми — их вовремя кормить, — рассказывает Анна.

«Океанариум Барселоны — это волшебное зрелище»

За 7 лет путешествий на авто, семья побывала во многих европейских странах: Франции, Германии, Польше, Литве, Австрии, Италии и других. По словам Анны, каждый раз, отправляясь в дорогу своим ходом на машине, а не через турагентство, удавалось сэкономить около 500 евро.

В конце мая этого года семья побывала в Испании. В городе Льорет-де-Мар, известном своими средиземноморскими пляжами. И Барселоне с ее знаменитым океанариумом Aquarium de Barcelona.

Путешественница отмечает, что для нее Испания — это невероятное место, куда ей хочется возвращаться снова и снова. С удивительной архитектурой, видами и менталитетом местных людей.

— Океанариум Барселоны — это волшебное зрелище. Пожалуй, нам с мужем понравилось даже больше, чем детям! Вокруг плавают удивительные морские создания, экзотические рыбы, есть большой бассейн с пингвинами. Мы остались в полном восторге! — рассказывает Анна.

В Испании семья провела 12 дней. А по дороге домой еще и в Германию заехала, где на тот момент как раз проходил чемпионат мира по футболу.

— Окунуться в атмосферу футбольного праздника было безумно круто! Впечатления останутся на всю жизнь! Подобные спонтанные мероприятия во время путешествий делают их еще более насыщенными, — считает Анна.

План — объездить всю Европу

Поездка в Испанию обошлось семье примерно в 4000 евро. Путешественница говорит, что это значительно дешевле, чем отдых на четверых с помощью туроператора.

Но не деньги главное, отмечает Анна. Путешествия — это то, что дает человеку силы двигаться дальше. Кроме того, это делает семью крепче, убеждена она.

В планах у Анны объездить с семьей на машине всю Европу. И когда-нибудь попасть в Японию, которой женщина грезит уже долгие годы.

— Конечно, сегодня сделать визу и путешествовать становится все сложнее. Но я надеюсь, что совсем скоро все будет как раньше. И каждый сможет отправиться в приключение за новыми эмоциями, — заключает Анна.

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