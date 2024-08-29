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Представитель Украины при ООН: Путин растерялся

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  • 29.08.2024, 10:53
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Представитель Украины при ООН: Путин растерялся

Дипломат объяснил цель ВСУ в Курской операции.

Силы обороны Украины начали военную операцию на территории Курской области с целью уменьшения угрозы наступления российских войск в направлении Сумщины. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, передает «Укринформ».

По его словам, Украина не могла оставаться в стороне, наблюдая за военным усилением России в Курской области и подготовкой к нападению на Сумскую область, аналогичного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае.

Кислица также подчеркнул, что, реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонительную операцию в определенных зонах Курской области.

«Благодаря этим упреждающим мерам была уменьшена немедленная опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует то, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой», - отметил дипломат.

Он добавил, что так называемое «освобождение» Россией десятков городов и сел Донбасса фактически привело к их полному уничтожению и обезлюдению.

«Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России», - отметил он.

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