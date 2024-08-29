БЧБ-невеста ответила Лукашенко 2 29.08.2024, 10:57

2,900

Инна Зайцева рассказала о жизни в Швейцарии.

Выступая на Республиканском педсовете 27 августа, Лукашенко опять вспомнил об уехавших белоруска. Заявил, что за границей они «никому не нужны», а учителя и врачи устраиваются мыть посуду, потому что «кто им даст хорошую работу?». Диктатору ответила БЧБ-невеста Инна Зайцева. Ее ответ публикует «Зеркало»:

— Еще Лукашенко (как и пропаганда) постоянно говорит, что мы здесь не нужны. Думаю, это просто попытка сыграть на потребности принадлежать к какой-то группе. Это чистая психология. Человек — существо социальное, ему надо быть вместе с другими. И этот посыл как бы говорит, что там, за границей, вы будете чувствовать себя плохо и одиноко.

Но, во-первых, это не так. Конкретно мы в Швейцарии чувствуем себя очень хорошо. Как будто оказались в новой Беларуси, только почему-то все говорят на немецком. На всех этапах, от сада до работы, нас с детьми окружали вниманием. Люди здесь воспитаны на принципах свободы и равенства, и они создали общество, в котором любой человек найдет себе место.

А во-вторых, ты и в Беларуси никому особо не нужен, если лодырь, сидишь дома пузом кверху. Что, кто-то будет ждать тебя с распростертыми объятиями? Но если ты интересный, трудоспособный, состоявшийся человек, то будешь востребован в любом обществе, в любой среде сам по себе.

Но даже в таком случае не факт, что ты сможешь устроиться в Беларуси. Был замечен в протестах — просто не возьмут хоть с тремя высшими. А даже если возьмут, что толку? У меня знакомая работает в колледже на полставки и получает 500 рублей. Полная ставка — тысяча. Такие деньги получает ее коллега, которая одна воспитывает ребенка с инвалидностью. Думаете, им хватает этих денег на жизнь? А это высококвалифицированный труд — работа, о которой Лукашенко говорит, что «вы не получите такую на Западе», где «вы не нужны». Так что, этих женщин с такой зарплатой должна греть мысль, что они в Беларуси кому-то нужны?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com