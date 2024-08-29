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Белорусов предостерегли от подработки в Минске с ежедневными выплатами

  • 29.08.2024, 11:08
Белорусов предостерегли от подработки в Минске с ежедневными выплатами

Пострадали уже несколько человек.

В соцсетях и мессенджерах сейчас распространяются приглашения подработать в Минске. Причем обещают ежедневные выплаты.

Однако соглашаться не стоит, предостерегли специалисты Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда.

В таких объявлениях указывают обычно номер телефона и имя рекрутера, но что за организация приглашает на работу, не говорят. Обещанную зарплату тоже не выплачивают.

«За последний месяц в МГУ ДГИТ обратилось несколько человек, откликнувшихся на подобные объявления. Ни с кем из них не были оформлены трудовые отношения. Правдой в объявлении оказалось только предложение о работе, а не о выплате заработной платы», — пояснили в департаменте.

В ведомстве призвали белорусов не соглашаться на подобные подработки.

Тем временем нанимателям напомнили, что брать на работу людей без заключения трудовых отношений — это нарушение, которое влечет административную ответственность с применением штрафных санкций. А если работнику будет причинен вред, то работодателя накажут по уголовной статье.

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