Белорусов предостерегли от подработки в Минске с ежедневными выплатами
- 29.08.2024, 11:08
Пострадали уже несколько человек.
В соцсетях и мессенджерах сейчас распространяются приглашения подработать в Минске. Причем обещают ежедневные выплаты.
Однако соглашаться не стоит, предостерегли специалисты Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда.
В таких объявлениях указывают обычно номер телефона и имя рекрутера, но что за организация приглашает на работу, не говорят. Обещанную зарплату тоже не выплачивают.
«За последний месяц в МГУ ДГИТ обратилось несколько человек, откликнувшихся на подобные объявления. Ни с кем из них не были оформлены трудовые отношения. Правдой в объявлении оказалось только предложение о работе, а не о выплате заработной платы», — пояснили в департаменте.
В ведомстве призвали белорусов не соглашаться на подобные подработки.
Тем временем нанимателям напомнили, что брать на работу людей без заключения трудовых отношений — это нарушение, которое влечет административную ответственность с применением штрафных санкций. А если работнику будет причинен вред, то работодателя накажут по уголовной статье.