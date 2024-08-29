Во Франции — не так Андрей Окунь

29.08.2024, 11:11

Андрей Окунь

В России Дурова законопатили бы в СИЗО, влепив на лоб пометку «склонен к побегу».

Повторю еще раз без лишних фраз: государства в сущности друг от друга не отличаются. Нет плохих или хороших, они одинаковы в своем стремлении поддерживать монополию на власть. Разница лишь в том, насколько местные граждане наловчились давать своему государству по морде, чтобы оно лишний раз не борзело.

Вот вчера Павла Дурова отпустили под судебный надзор. Вроде и освободили, но как бы не совсем. Владельцу Telegram запретили покидать территорию государства, обязали заплатить 5 млн. евро залога и появляться в полиции два раза в неделю.

Недаром слагают легенды о медлительной, но неотвратимой и беспощадной бюрократии Европы. Она выработала под давлением гражданского общества вот такой механизм защиты своих интересов: медленно и со вкусом дожимать чрезмерно строптивого индивида. Вон уже говорят, что дело Дурова может затянуться на месяцы, если не годы.

У нас наоборот люди любят работать с размахом и наскоком. В России Дурова, конечно, никуда бы не отпустили, чего мелочиться. Законопатили бы в СИЗО, влепили ему на лоб пометку «склонен к побегу» и начали мариновать. Товарищ спецслужбист настойчиво, но обстоятельно объяснял бы Дурову, что так дела не делаются.

Напомнили бы Павлу, что родина помнит и бдит, да и вообще традиционные ценности у нас такие, что заработанным делиться надо. Историческая колея уж так повела, что государству активы нужнее. Оно благами распорядится и мудрее, и эффективнее. А главное безопаснее и без лишних рисков раскачивания лодки.

Во Франции не так. Дуров сможет гулять по Елисейским полям, жить в лучших отелях да и вообще есть шанс, что суд встанет на его сторону. Во как, прогресс. Но государство вряд ли от него уже отвяжется.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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