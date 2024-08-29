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Что происходит на границе Беларуси и Украины

  • 29.08.2024, 11:16
Что происходит на границе Беларуси и Украины

Киев раскрыл детали.

Украинские пограничники не фиксируют накопления или перемещения военных сил и средств Беларуси в непосредственной близости к государственной границе Украины, но наблюдают это внутри страны.

«По самой линии границы все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы мы не отмечали. Кроме того, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе происходило перемещение техники или личного состава или существенное наращивание подразделений армии Беларуси», — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет «Украинская правда»

Но, по его словам, учитывая, что Беларусь остается в орбите влияния России, Украина готовится к развитию любых ситуаций.

«В том числе относительно заявлений и сведений, которые мы имеем, что в глубине территории Беларуси все же идет какое-то перемещение техники и личного состава, различных подразделений, определенное наращивание. Надеемся, конечно, что в Беларуси хватит ума не делать необдуманных шагов и попыток дестабилизации ситуации на нашем направлении. Ведь наши воины дадут адекватный ответ», — добавил он. 

По словам Демченко, белорусские войска находятся на расстоянии в десятки километров от украинской границы (на разных отрезках разное расстояние). 

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