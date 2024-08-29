Андрей Макаревич об операции ВСУ в Курской области: Ответка прилетела 29.08.2024, 11:20

1,138

Андрей Макаревич

Миф о непобедимости русского оружия развенчан.

Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал о главных событиях, которые его волнуют.

— Когда мне было 14 лет, я, раскрыв рот, смотрел на любого гитариста, который играет лучше меня. А они все играли лучше меня, потому что я вообще не умел ничего, — вспомнил Андрей Макаревич на канале «И Грянул Грэм». — И тогда я был убежден, что хороший музыкант не может быть плохим человеком.

Никак не может, потому что он слышит голос Бога, он его воспроизводит.

Оказалось, что может и еще как! Потому что есть профессия, есть ремесло, есть вдохновение, а есть голос Бога. Это все немножко разные вещи.

Про операцию ВСУ в Курской области:

— Здесь много развенчаний. И первое — это миф о непобедимости русского оружия и лучшей армии в мире.

Второе, разумеется, любой вход армии куда-то, любые разрушения, любые смерти — всегда ужасно. Но здесь у меня только один вопрос — а что же вы, жители Курской области, может, не за того президента голосовали?

Это же война, которую начала ваша страна, а в войне бывает ответка, она прилетает.

Можно ли желать проигрыша в войне России, не считаясь при этом предателем родины? Когда власти от тебя что-то нужно, она всегда называет себя родиной.

А я не очень понимаю, что такое предательство родины. При этом понимаю, когда родина тебя предает, что произошло, скажем, в нашем случае. Потому что я был с ней — и вдруг она развернулась на 180 градусов.

Не я разворачивался, потому что я уверен в своих убеждениях, и они не изменились. И что — я должен развернуться вслед за ней только потому, что она это сделала?

А почему она это сделала? Это она сама или это кучка людей, которые наверху решают, куда ее развернуть, и заодно называют себя «родиной»? Вот в чем проблема.

Если это победобесие чем-то отрезвят, я считаю, это пойдет на пользу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com