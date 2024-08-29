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Назвали 10 лучших гибридов авто 2024 года

  • 29.08.2024, 11:21
Назвали 10 лучших гибридов авто 2024 года

На них стоит обратить внимание.

Гибридные авто, которые сочетают высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными расходами, быстро набирают популярность в мире. Список лучших новых гибридов на рынке 2024 года опубликовало британское издание Autocar.

По мнению экспертов, десятка лучших моделей выглядит так:

BMW 550e;

Mercedes-Benz C300e;

BMW 230e Active Tourer;

Toyota Corolla 2.0 Hybrid; Toyota Corolla 2.0 Hybrid;

Honda Civic e:HEV Sport;

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid; Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volvo V60 T6 Recharge; Volvo V60 T6 Recharge;

Toyota C-HR Plug-in Hybrid;

Mercedes-Benz CLA 250e;

Peugeot 408 Hybrid 136.

Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих авто, но и на недостатки. Так, при всех плюсах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто ощущается довольно большим на дороге.

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