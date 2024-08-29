Назвали 10 лучших гибридов авто 2024 года
- 29.08.2024, 11:21
На них стоит обратить внимание.
Гибридные авто, которые сочетают высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными расходами, быстро набирают популярность в мире. Список лучших новых гибридов на рынке 2024 года опубликовало британское издание Autocar.
По мнению экспертов, десятка лучших моделей выглядит так:
BMW 550e;
Mercedes-Benz C300e;
BMW 230e Active Tourer;
Toyota Corolla 2.0 Hybrid; Toyota Corolla 2.0 Hybrid;
Honda Civic e:HEV Sport;
Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid; Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
Volvo V60 T6 Recharge; Volvo V60 T6 Recharge;
Toyota C-HR Plug-in Hybrid;
Mercedes-Benz CLA 250e;
Peugeot 408 Hybrid 136.
Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих авто, но и на недостатки. Так, при всех плюсах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто ощущается довольно большим на дороге.