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Появились фото последствий атаки российских дронов на Киев

  • 29.08.2024, 11:24
Появились фото последствий атаки российских дронов на Киев

В городе несколько раз раздавались взрывы.

Полиция показала фото последствий атаки российских дронов на Киев в четверг, 29 августа. В столице упали обломки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Обломки «Шахедов» упали в трех районах Киева. По предварительной информации, в результате ночной атаки врага повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.

Также части российских дронов нашли в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают взрывотехники полиции.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Что еще известно о последствиях атаки

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия этой ночью выпустила по Украине 74 дрона-камикадзе, а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и две ракеты, тип которых устанавливается.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59/69 и 60 «Шахедов». Еще 14 дронов были локационно потеряны, они упали на территории Украины. ПВО работала в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

В Киеве несколько раз за ночь раздавались взрывы. Как сообщала КГВА, в районе столицы уничтожили полтора десятка дронов. Прямых попаданий в Киеве не было.

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