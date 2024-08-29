Появились фото последствий атаки российских дронов на Киев
- 29.08.2024, 11:24
В городе несколько раз раздавались взрывы.
Полиция показала фото последствий атаки российских дронов на Киев в четверг, 29 августа. В столице упали обломки вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
Обломки «Шахедов» упали в трех районах Киева. По предварительной информации, в результате ночной атаки врага повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.
Также части российских дронов нашли в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают взрывотехники полиции.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Что еще известно о последствиях атаки
Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия этой ночью выпустила по Украине 74 дрона-камикадзе, а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и две ракеты, тип которых устанавливается.
Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59/69 и 60 «Шахедов». Еще 14 дронов были локационно потеряны, они упали на территории Украины. ПВО работала в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.
В Киеве несколько раз за ночь раздавались взрывы. Как сообщала КГВА, в районе столицы уничтожили полтора десятка дронов. Прямых попаданий в Киеве не было.