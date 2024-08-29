Огонь по тылам

Огонь по тылам1
- Телеграм-канал «Призрак экономики»
- 29.08.2024, 11:35
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Конечно, «это Ж-ж-ж» неспроста.
С начала года в ответ на российские удары по элементам энергоструктуры страны украинские беспилотники нанесли не менее 64 ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и инфраструктуре на территории России, включая Крым и Луганск, подсчитал BBC по данным российских и украинских властей, СМИ и телеграм-каналов. В августе 2024 удары продолжаются.
В начале года они были сосредоточены на крупных объектах по всей европейской территории России, БПЛА долетали до Ленинградской обл (900 км) и даже далее. Потом Украина сконцентрировала их по большей части в приграничной зоне, подрывая снабжение российских войск.
Насколько эффективны были эти удары — информация, которая активно скрывается российскими властями и нефтяниками. Очевидно, что бесследно эти удары не прошли:
цены на бензин растут быстрее официальной инфляции,
для их сдерживания правительство РФ с 1 марта ввело эмбарго на экспорт бензина, летом следало паузу в эмбарго, затем возобновило его и продлило до конца года,
данные по производству бензинов и дизеля в РФ, которые ранее публиковались кадую неделю, теперь засекречены.
Конечно, «это Ж-ж-ж» неспроста», подумал Винни-Пух.
Телеграм-канал «Призрак экономики»