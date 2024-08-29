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Цены в Беларуси выросли более чем в 25 тысяч раз

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  • 29.08.2024, 11:41
  • 2,400
Цены в Беларуси выросли более чем в 25 тысяч раз

Это результат правления Лукашенко.

В 25.743 раза выросли потребительские цены в Беларуси за 30 лет пребывания Лукашенко у власти, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Белстата (взят период с августа 1994 года по июль 2024-го).

Наибольшая инфляция была зафиксирована в августе — декабре 1994 года, когда цены выросли в 4,46 раза.

В пятерку календарных лет с самым значительным ростом цен (декабрь к декабрю) вошли 1999-й (в 3,51 раза), 1995-й (в 3,44 раза), 1998-й (в 2,82 раза), 2011-й (в 2,09 раза) и 2000-й (в 2,08 раза).

Для сравнения: за 30 лет, с августа 1994-го по июль 2024 года, потребительские цены в Литве выросли в 3,3 раза, Польше — в 5,1 раза, России — в 128,2 раза.

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