«Мы собираем их, как Ikea» 29.08.2024, 11:48

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Украинские дроны с западными технологиями бьют по РФ.

Западные технологии и финансы помогают Украине осуществить сотни дальних ударов внутри России, несмотря на то, что союзники по НАТО до сих пор отказываются предоставить Украине разрешение использовать их боеприпасы для этого – преимущественно из-за опасений эскалации.

Как сообщает BBC, за последние несколько месяцев Украина наращивала свои дальнобойные удары внутри России, запуская десятки беспилотников одновременно по стратегическим целям несколько раз в неделю. Цели включают базы ВВС, склады нефти и боеприпасов и командные центры.

Сейчас украинские заводы ежемесячно производят сотни ударных дронов незначительной стоимости по сравнению с аналогами с Запада. Одна компания сообщила BBC, что уже оказала непропорциональное влияние на военную экономику России за относительно небольшие затраты.

В этих миссиях принимают участие несколько разработчиков. Среди них один из крупнейших в Украине производителей беспилотников односторонней атаки, а также компания, которая помогла разработать программное обеспечение для Украины для нанесения этих ударов.

Франциско Серра-Мартинс говорит, что эта стратегия уже создает огромные дилеммы для Москвы. Он считает, что при дополнительных инвестициях это перевернет ход войны в пользу Украины.

Восемнадцать месяцев назад компании Terminal Autonomy, соучредителем которой он является, даже не существовало. Сейчас она производит более сотни беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса AQ400 Scythe в месяц с радиусом действия 750 км. Компания также производит сотни беспилотных летательных аппаратов AQ100 Bayonet меньшего радиуса действия в месяц, которые могут летать на несколько сотен километров.

Беспилотники сделаны из дерева и собираются на бывших мебельных фабриках в Украине. Серра-Мартинс, бывший королевский инженер австралийской армии, создал компанию вместе со своим украинским партнером при финансовой поддержке США. Это одна из, по крайней мере, трех компаний, которые сейчас массово производят дроны в Украине.

Он описывает свои дроны как «по сути летающая мебель – мы собираем ее, как Ikea». Чтобы построить фюзеляж, нужно примерно час, еще столько же времени нужно, чтобы уложить в него «мозги» – электронику, двигатель и взрывчатку.

Дрон Bayonet компании стоит несколько тысяч долларов. Российская ракета противовоздушной обороны, использованная для его сбития, может стоить более 1 миллиона долларов.

«Не только дешевые дроны»

Palantir, крупная американская компания по анализу данных, была одной из первых западных технологических компаний, которая помогла Украине во время войны. Она начала с программного обеспечения для повышения скорости и точности артиллерийских ударов. Теперь предоставила Украине новые инструменты по планированию ударов с беспилотников большой дальности.

Британские инженеры из Palantir, работая с украинскими коллегами, разработали программу создания и картографирования лучших путей достижения цели. Palantir четко объясняет, что не участвует в миссиях, но помог научить более 1000 украинцев, как использовать его программное обеспечение.

Используя потоки данных, компания может нанести на карту российскую противовоздушную оборону, радары и радиоэлектронные помехи. Конечный продукт выглядит похожим на топографическую схему.

Чем плотнее контуры, тем тяжелее противовоздушная защита. Местонахождение уже определено Украиной с помощью коммерческих спутниковых снимков и средств сигнальной разведки.

Луис Мосли из Palantir говорит, что программа помогает Украине обойти российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы добиться своей цели.

«Понимание и визуализация того, как это выглядит во всем боевом пространстве, действительно критично для оптимизации этих миссий», - говорит он.

Нанесение дальних ударов беспилотников координируется украинскими спецслужбами, работающими в условиях секретности. Но другие источники сообщили о некоторых деталях.

Как работают украинские миссии

Для одной миссии можно запускать десятки беспилотников до 60 по одной цели. Приступы совершаются преимущественно ночью. Большинство будет сбито. Только 10% могут достигнуть цели. Некоторые дроны даже сбивают по дороге дружеским огнем – собственной ПВО Украины.

Украине пришлось выработать способы противодействия российским радиоэлектронным помехам. Дрон Scythe от Terminal Autonomy использует визуальное позиционирование, ориентируясь на своем курсе и исследуя рельеф с помощью искусственного интеллекта. Пилот не задействован.

Программное обеспечение Palantir уже отобразит самые лучшие маршруты. Господин Серра-Мартинс говорит, что полеты большого количества беспилотников являются ключом к ошеломлению и истощению противовоздушной обороны России. Это также делает беспилотники дешевле, чем ракеты, пытающиеся их сбить, или цели, которые они пытаются поразить.

Профессор Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб говорит, что украинские атаки беспилотников дальнего радиуса действия создают дилеммы для Москвы. Хотя у России много противовоздушной обороны, она все равно не может защитить все.

Профессор Бронк говорит, что дальние удары Украины показывают рядовым россиянам, что «государство не может защитить их полностью и что Россия уязвима».

Украинские беспилотники были отмечены на расстоянии более 1000 км на территории России. Их сбили над Москвой.

Но основное внимание уделяется военным объектам. На следующей карте показано лишь несколько из дюжины целей, пораженных за последние несколько месяцев. Среди них пять российских авиабаз.

Профессор Джастин Бронк говорит, что нацеливание на российские авиабазы пока было единственным эффективным способом ответа Украины на планирующие бомбы России.

Это заставило Россию переместить самолеты на более отдаленные базы и снизить частоту их атак. На спутниковых снимках видно, как украинские беспилотники успешно повредили ангары на авиабазе в Мариновке.

Запрет бить оружием Запада

Украина явно верит, что может сделать еще больше посредством дальнобойного оружия западного производства. Но союзники отклоняют просьбы Киева. До сих пор существует страх, особенно в Вашингтоне и Берлине, что это может еще больше вовлечь Запад в конфликт. Но это не помешало западным компаниям и финансам помочь Украине.

Украине все еще приходится полагаться на собственные усилия, убежденные, что развязывание войны с Россией является ключом к победе в этой войне.

Франсиско Серра-Мартинс также считает, что западные производители все еще «ужасно не готовы» к ведению боевых действий высокой интенсивности – производя гораздо меньше оружия большой дальности гораздо выше стоимости. По его словам, Украина сейчас действительно нуждается в «много достаточно хороших системах».

BBC пообщалась с одной украинской компанией, которая уже разрабатывает новую крылатую ракету, по меньшей мере, в 10 раз дешевле британской ракеты Storm Shadow.

Несмотря на опасения Запада, Украина планирует усилить атаку на Россию. Господин Серра-Мартинс говорит:

«То, что вы видите сейчас, непохоже на ничто по сравнению с тем, что вы увидите до конца года».

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