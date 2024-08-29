«Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер» 4 29.08.2024, 11:52

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У продовольственной инфляции в РФ отказали тормоза.

Пока Владимир Путин требует от правительства и ЦБ снизить инфляцию, она разгоняется в самой чувствительной для населения РФ части — продуктовой. По данным Росстата, за последнюю неделю (20–26 августа) на 0,5–1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб. Дешевеют лишь овощи и фрукты (-1,3%), которым это «положено» по сезону, но в годовом выражении индекс цен на продовольственные товары закрепился около 10%, а на последней неделе составил 9,85%, пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, на конец июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 г. — 11,2% и 10,7% соответственно. С начала августа их стоимость выросла еще на 1,2% и 1,3%.

«Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер», — комментируют аналитики MMI. Цены ускоряются широким фронтом: свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб, перечисляют они. Продолжается тренд, описанный неделю назад заместителем гендиректора ЦМАКП Дмитрием Белоусовым: неприятная ситуация на рынке продуктов, производимых из зерна, — рост цен не очень интенсивный, но практически фронтальный, непрерывно дорожают черный и белый хлеб, мука, вермишель. Белоусов видит причины в сочетании весенних заморозков, вызвавших необходимость «подсева» части погибших на корню озимых, и очень высокой конъюнктуры мирового рынка. «Почти фронтальный ускоренный рост цен», по его выражению, и в мясомолочной продукции. За неделю подешевела курятина (на 0,1%), но остальное мясо подорожало. Рост цен на свинину ускорился вместе с ростом ее экспорта в Китай, отмечают аналитики «Твердых цифр».

Ускорение продовольственной инфляции бьет прежде всего по малообеспеченным людям, у которых высока доля расходов на еду. Чиновники часто приводят данные о снижении бедности — в 2023 г. доля россиян с доходами ниже границы бедности опустилась до минимальных за всю историю 8,5% (в 2021 году — 11,1%). Однако, как регулярно подчеркивал Белоусов, в России очень высока доля людей с доходами немногим выше границы бедности — так называемых «предбедных». Они по формальным критериям не бедные, но при ухудшении ситуации вернутся в эту категорию. Согласно проводимым по заказу Центробанка опросам «инФОМ», доля россиян, которым хватает денег на еду, но не хватает на покупку одежды или обуви многие годы держится около 20–25%.

К «предбедным» относятся пенсионеры, отмечал Белоусов. Они уже страдают от роста цен. По данным Росстата, реальный (с поправкой на инфляцию) размер пенсий в июле был на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Дорожают не только продукты. Бензин, несмотря на запрет экспорта, продолжает дорожать быстрее инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению, рост цен на стройматериалы носит устойчиво повышенный характер, перечисляют аналитики MMI. «Продолжаем с прошлой недели наблюдать рост индексов цен на автомобили — как на отечественные, так и на иномарки», — добавляют аналитики «Твердых цифр».

Они отмечают, что потребительский спрос остается устойчиво сильным — как в продовольственной компоненте, так и в непродовольственной. Аналитики MMI не видят явных признаков замедления инфляции. Инфляция идет выше верхней границы нового прогноза ЦБ — 7% по итогам года, констатирует руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Шибанов. Период устойчивого «разгона» инфляции явно уже позади, но ни о какой «победе» над ней и речи пока нет, резюмирует Белоусов.

Но Центробанк настроен на победу. «Держать инфляцию под контролем — это не какая-то конъюнктурная задача. Если хотите — это наша миссия, — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. — Сработает ли он (механизм снижения инфляции. — ТМТ) сейчас? Скажу так: наш корабль, действительно, вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном. Штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени. Но к цели мы обязательно придем». Поэтому аналитики MMI не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки 13 сентября.

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