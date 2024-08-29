Как дожить до 100 лет? 9 29.08.2024, 11:59

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Новое исследование назвало четыре важнейших фактора долголетия.

Группа австралийских исследователей опубликовала результаты большого исследования, которое расставляет по местам факторы, которые благоприятствуют продлению жизни.

Ученые осуществили масштабное мета-исследование, проанализировав результаты более 30 исследований на тему долголетия, которые были опубликованы после 2000 года. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном издании GeroScience.

По словам ведущего автора работы Жули Дай-Келлер, мы живем в интересное время.

С начала текущего века количество людей, чей возраст перевалил за 100 лет, выросло со 151 тыс до 573 тыс человек. Следует ожидать, что в будущем их станет еще больше.

По словам Дай-Келлер, столетние люди являются примером успешного старения: у них реже встречаются хронические заболевания, и они сохраняют независимость в повседневной жизни вплоть до 90 лет, а порой — и позже.

И хотя долголетие по большей части определяется генетикой, исследователи все же утверждают, что ваши шансы дожить до 100 лет, как минимум, на 60% зависят от прочих факторов.

Большая часть которых подвластна вам самим.

Но какие именно факторы важнее других и имеют самое критическое значение?

Проще говоря, что нужно делать, чтобы повысить свои шансы дожить до 100 лет?

Дай-Келлер и ее коллеги проанализировали образ жизни и состояние здоровья столетних и близких к ним людей (в возрасте 95−99 лет) по всему миру.

И заключили, что есть четыре ключевых фактора, которые способствуют долголетию. Подробности и комментарии Дай-Келлер к исследованию она изложила в своей колонке для The Conversation.

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