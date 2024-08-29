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Как дожить до 100 лет?

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  • 29.08.2024, 11:59
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Как дожить до 100 лет?

Новое исследование назвало четыре важнейших фактора долголетия.

Группа австралийских исследователей опубликовала результаты большого исследования, которое расставляет по местам факторы, которые благоприятствуют продлению жизни.

Ученые осуществили масштабное мета-исследование, проанализировав результаты более 30 исследований на тему долголетия, которые были опубликованы после 2000 года. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном издании GeroScience.

По словам ведущего автора работы Жули Дай-Келлер, мы живем в интересное время.

С начала текущего века количество людей, чей возраст перевалил за 100 лет, выросло со 151 тыс до 573 тыс человек. Следует ожидать, что в будущем их станет еще больше.

По словам Дай-Келлер, столетние люди являются примером успешного старения: у них реже встречаются хронические заболевания, и они сохраняют независимость в повседневной жизни вплоть до 90 лет, а порой — и позже.

И хотя долголетие по большей части определяется генетикой, исследователи все же утверждают, что ваши шансы дожить до 100 лет, как минимум, на 60% зависят от прочих факторов.

Большая часть которых подвластна вам самим.

Но какие именно факторы важнее других и имеют самое критическое значение?

Проще говоря, что нужно делать, чтобы повысить свои шансы дожить до 100 лет?

Дай-Келлер и ее коллеги проанализировали образ жизни и состояние здоровья столетних и близких к ним людей (в возрасте 95−99 лет) по всему миру.

И заключили, что есть четыре ключевых фактора, которые способствуют долголетию. Подробности и комментарии Дай-Келлер к исследованию она изложила в своей колонке для The Conversation.

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