Как дожить до 100 лет?9
- 29.08.2024, 11:59
- 3,136
Новое исследование назвало четыре важнейших фактора долголетия.
Группа австралийских исследователей опубликовала результаты большого исследования, которое расставляет по местам факторы, которые благоприятствуют продлению жизни.
Ученые осуществили масштабное мета-исследование, проанализировав результаты более 30 исследований на тему долголетия, которые были опубликованы после 2000 года. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном издании GeroScience.
По словам ведущего автора работы Жули Дай-Келлер, мы живем в интересное время.
С начала текущего века количество людей, чей возраст перевалил за 100 лет, выросло со 151 тыс до 573 тыс человек. Следует ожидать, что в будущем их станет еще больше.
По словам Дай-Келлер, столетние люди являются примером успешного старения: у них реже встречаются хронические заболевания, и они сохраняют независимость в повседневной жизни вплоть до 90 лет, а порой — и позже.
И хотя долголетие по большей части определяется генетикой, исследователи все же утверждают, что ваши шансы дожить до 100 лет, как минимум, на 60% зависят от прочих факторов.
Большая часть которых подвластна вам самим.
Но какие именно факторы важнее других и имеют самое критическое значение?
Проще говоря, что нужно делать, чтобы повысить свои шансы дожить до 100 лет?
Дай-Келлер и ее коллеги проанализировали образ жизни и состояние здоровья столетних и близких к ним людей (в возрасте 95−99 лет) по всему миру.
И заключили, что есть четыре ключевых фактора, которые способствуют долголетию. Подробности и комментарии Дай-Келлер к исследованию она изложила в своей колонке для The Conversation.