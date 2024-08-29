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Пример из истории

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  • Андрей Зубов
  • 29.08.2024, 12:02
  • 4,350
Пример из истории
Андрей Зубов

Что откровенно делает Путин.

Наше поколение убеждали, что СССР стоит на страже мира, что он противостоит агрессии капиталистических держав, которые на стадии империализма борются за чужие земли и рынки сбыта своей продукции. «Мы — за Мир!», «Миру — Мир!», «Требуем мира!» — пафосно гремело из репродукторов, кумачом драпировало фасады домов, в Москве и на Неве светилось неоном. И люди так поверили в это, что, когда сейчас за эти лозунги в России штрафуют и бросают в тюрьму, одни возмущаются — мол, против самого святого в нашей жизни пошли, а другие стыдливо отмалчиваются.

А ведь зря возмущаются, зря стыдятся, что сейчас «мир» — преступное слово. Лозунги эти были лживы, в них не было ни грана правды всю историю СССР-РСФСР начиная с января 1918 года — агрессии Советской России против объявившей независимость Украины, потом гибридная война в Финляндии с целью ее советизации в феврале-апреле того же 1918 года и так до Афганской войны, начатой большевиками в конце декабря 1979, войны, во многом похоронившей старый большевизм, лживо прикрывавшийся коммунистической идеологией.

СССР всегда вел завоевательные войны или желал их вести, но не получалось, как не получилось с Гитлером в 1941.

Вспоминаю очень характерный фрагмент из воспоминаний академика Андрея Сахарова, относящийся к «мирному» 1955 году.

«Перед одним из заседаний Президиума ЦК КПСС, на которых я присутствовал в 1955 году, я стал свидетелем примечательного высказывания. Я расскажу здесь об этом, хотя это и не имеет отношения к теме данной главы. Нас, работников объекта и министерства, приглашенных на заседание президиума, долго не впускали в зал заседаний. Вышел Горкин (кажется, это был он; тут я немного боюсь за свою память):

— У вас просят извинения за задержку. Заканчивается обсуждение сообщения Шепилова, который только что вернулся из поездки в Египет. Вопрос чрезвычайно важный. Обсуждается решительное изменение принципов нашей политики на Ближнем Востоке. Отныне мы будем поддерживать арабских националистов. Цель дальнего прицела — разрушение сложившихся отношений арабов с Европой и США, создание «нефтяного кризиса» — все это создаст в Европе трудности и поставит ее в зависимость от нас.

Пересказывая эти слова через четверть века, я могу неточно передать отдельные выражения. Но я ручаюсь за общий смысл того, что мне, тогда еще вполне «своему», довелось услышать".

Конечно, конфликты возникали и без СССР, но большевики пытались влезть в каждую щель, чтобы осуществить то, чему программным заявлением был их государственный герб — Серп и молот над всем Земным шаром.

Нынешний путинский режим отказался от большевицких декораций и откровенно делает то, что большевики делали, прикрываясь песнями о мире и о березках. Но делали не менее жестоко и цинично, чем Путин делает сейчас.

И, наверное, самое главное, завоевав ту или иную страну, большевики никогда не приносили ей ни грана счастья и благополучия. Соединенные Штаты превратили своих союзников на Дальнем Востоке — Японию, Южную Корею, Тайвань — в процветающие демократические страны, СССР превратил Северную Корею в нищий концлагерь. Уверен, отстояли бы США Южный Вьетнам от большевиков Хо Ши мина, и он был бы процветающей страной, как Южная Корея или, в крайнем случае, как Таиланд. Но вот, не смогли отстоять. Не было бы тогда ни красных кхмеров в Камбодже, ни нищего Лаоса. Не было бы тотального уничтожения великой традиционной культуры этой части Индокитая, как нет такого уничтожения ни на Тайване, ни в Южной Корее.

Англичане принесли в Индию не только расстрел сипаев, но и прекрасную судебную систему, демократию и гражданское самоуправление, высокую европейскую науку, покончили с рабством. То же — в Малайзии и Сингапуре, то же на Кипре и в Шри Ланке. А что принесли советские большевики — какие суды? какую демократию? Эфиопия, Ангола, Афганистан, Камбоджа — это горы простреленных черепов.

Примеры можно продолжать приводить, но к чему? СССР, как и путинская Россия не просто всемирный агрессор, эта страна еще и тотальный уничтожитель нормального бытия. Сначала большевики уничтожили нормальную жизнь в самой России, а потом повсюду, куда дотянулась их рука. Я вижу, как нелегко и небыстро возрождаются после большевизма страны Центральной Европы.

Не ужасайтесь, когда за слово «мир» в путинской России бросают в тюрьму. Путинская ненависть к миру и мирной жизни — это продолжение 75-летней большевицкой традиции, плоть от плоти ее.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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