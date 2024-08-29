Пример из истории 1 Андрей Зубов

29.08.2024, 12:02

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Андрей Зубов

Что откровенно делает Путин.

Наше поколение убеждали, что СССР стоит на страже мира, что он противостоит агрессии капиталистических держав, которые на стадии империализма борются за чужие земли и рынки сбыта своей продукции. «Мы — за Мир!», «Миру — Мир!», «Требуем мира!» — пафосно гремело из репродукторов, кумачом драпировало фасады домов, в Москве и на Неве светилось неоном. И люди так поверили в это, что, когда сейчас за эти лозунги в России штрафуют и бросают в тюрьму, одни возмущаются — мол, против самого святого в нашей жизни пошли, а другие стыдливо отмалчиваются.

А ведь зря возмущаются, зря стыдятся, что сейчас «мир» — преступное слово. Лозунги эти были лживы, в них не было ни грана правды всю историю СССР-РСФСР начиная с января 1918 года — агрессии Советской России против объявившей независимость Украины, потом гибридная война в Финляндии с целью ее советизации в феврале-апреле того же 1918 года и так до Афганской войны, начатой большевиками в конце декабря 1979, войны, во многом похоронившей старый большевизм, лживо прикрывавшийся коммунистической идеологией.

СССР всегда вел завоевательные войны или желал их вести, но не получалось, как не получилось с Гитлером в 1941.

Вспоминаю очень характерный фрагмент из воспоминаний академика Андрея Сахарова, относящийся к «мирному» 1955 году.

«Перед одним из заседаний Президиума ЦК КПСС, на которых я присутствовал в 1955 году, я стал свидетелем примечательного высказывания. Я расскажу здесь об этом, хотя это и не имеет отношения к теме данной главы. Нас, работников объекта и министерства, приглашенных на заседание президиума, долго не впускали в зал заседаний. Вышел Горкин (кажется, это был он; тут я немного боюсь за свою память):

— У вас просят извинения за задержку. Заканчивается обсуждение сообщения Шепилова, который только что вернулся из поездки в Египет. Вопрос чрезвычайно важный. Обсуждается решительное изменение принципов нашей политики на Ближнем Востоке. Отныне мы будем поддерживать арабских националистов. Цель дальнего прицела — разрушение сложившихся отношений арабов с Европой и США, создание «нефтяного кризиса» — все это создаст в Европе трудности и поставит ее в зависимость от нас.

Пересказывая эти слова через четверть века, я могу неточно передать отдельные выражения. Но я ручаюсь за общий смысл того, что мне, тогда еще вполне «своему», довелось услышать".

Конечно, конфликты возникали и без СССР, но большевики пытались влезть в каждую щель, чтобы осуществить то, чему программным заявлением был их государственный герб — Серп и молот над всем Земным шаром.

Нынешний путинский режим отказался от большевицких декораций и откровенно делает то, что большевики делали, прикрываясь песнями о мире и о березках. Но делали не менее жестоко и цинично, чем Путин делает сейчас.

И, наверное, самое главное, завоевав ту или иную страну, большевики никогда не приносили ей ни грана счастья и благополучия. Соединенные Штаты превратили своих союзников на Дальнем Востоке — Японию, Южную Корею, Тайвань — в процветающие демократические страны, СССР превратил Северную Корею в нищий концлагерь. Уверен, отстояли бы США Южный Вьетнам от большевиков Хо Ши мина, и он был бы процветающей страной, как Южная Корея или, в крайнем случае, как Таиланд. Но вот, не смогли отстоять. Не было бы тогда ни красных кхмеров в Камбодже, ни нищего Лаоса. Не было бы тотального уничтожения великой традиционной культуры этой части Индокитая, как нет такого уничтожения ни на Тайване, ни в Южной Корее.

Англичане принесли в Индию не только расстрел сипаев, но и прекрасную судебную систему, демократию и гражданское самоуправление, высокую европейскую науку, покончили с рабством. То же — в Малайзии и Сингапуре, то же на Кипре и в Шри Ланке. А что принесли советские большевики — какие суды? какую демократию? Эфиопия, Ангола, Афганистан, Камбоджа — это горы простреленных черепов.

Примеры можно продолжать приводить, но к чему? СССР, как и путинская Россия не просто всемирный агрессор, эта страна еще и тотальный уничтожитель нормального бытия. Сначала большевики уничтожили нормальную жизнь в самой России, а потом повсюду, куда дотянулась их рука. Я вижу, как нелегко и небыстро возрождаются после большевизма страны Центральной Европы.

Не ужасайтесь, когда за слово «мир» в путинской России бросают в тюрьму. Путинская ненависть к миру и мирной жизни — это продолжение 75-летней большевицкой традиции, плоть от плоти ее.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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