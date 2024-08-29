Что будет с магазинами секонд-хенд в Беларуси? 10 29.08.2024, 12:05

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В Беллегпроме пророчат «абсолютное обнуление».

Магазины секонд-хенд из Беларуси не уйдут, но будут вынуждены увеличить стоимость своих товаров из-за удорожания логистики. Такое мнение высказала в эфире «Беларусь 1» глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина.

Глава госконцерна заявила, что секонд-хенд в Беларуси «абсолютно обнулится, но все равно пробьет себе дорогу».

— Понятно, что произойдет удорожание товара. Сколько он будет стоить, как он будет попадать на полку, мы еще увидим. Но даже если сейчас в магазинах секонд-хенда не будет какого-то вида товаров, я уверена, что белорусская промышленность и импорт, который идет из других стран, закроют потребности покупателя, — сказала глава «Беллегпрома».

Татьяна Лугина подчеркнула, что любителям магазинов с бывшими в употреблении вещами ничего не грозит в долгосрочной перспективе.

Напомним, санкции Евросоюза, которые распространили на Беларусь в конце июня, наделали шума среди путешественников. Запретили множество товаров — в списке оказалось более 400 категорий. Документ не ограничил ввоз предметов гардероба из ЕС в Беларусь, но запретил «одежду и прочие изделия, бывшие в употреблении».

В ответ в МИД заявили, что секонд-хенд в Беларуси относят к социально значимым товарам, «которые пользуются спросом прежде всего у малообеспеченных граждан».

«Но ЕС не учел другой аспект. Белорусский легпром предлагает сегодня широчайший ассортимент качественных товаров — на любой вкус и кошелек. Кроме того, импорт из дружественных стран тоже никто не отменял», — отметили в ведомстве.

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