Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 на территории России 29.08.2024, 12:18

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Никаких ограничений нет.

Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России, сообщил изданию NOS командующий Вооруженными силами Онно Эйхельсхайм.

«Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», - заявил он.

Он также отметил, что вторжение Украины на территорию России было «блестящим с практической точки зрения».

«Они довольно быстро захватили большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина», — говорит Эйхельсхайм.

Он не видит никакой проблемы в том, что в таких наступательных действиях будет использоваться голландское оружие.

«Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию, при условии соблюдения гуманитарного права войны», - говорит командующий ВС Нидерландов.

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