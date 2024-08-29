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Синоптики пообещали белорусам пыль из Средней Азии и до +33°С

  • 29.08.2024, 12:25
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Синоптики пообещали белорусам пыль из Средней Азии и до +33°С

Когда в страну придет прохлада?

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности из-за аномальной и потенциально опасной жары ещё на сутки. Судя по его краткосрочному прогнозу, она не спадёт вплоть до выходных и первый день осени белорусы встретят в условиях настоящего лета.

Журналисты Telegraf.news посмотрели, к чему ещё готовиться в ближайшие выходные и когда в Беларусь «попытается прорваться» прохладный воздух.

Согласно последним данным Белгидромета, в ближайшие двое суток температура воздуха будет подниматься до «очень высоких» значений во всех регионах страны: в Брестской и Гомельской — до +33°С, Гродненской, Минской и Могилёвской — до +32°С, в Витебской — до +31°С. Минимальные ночные значения также будут держаться в летнем диапазоне — от +11°С до +19°С, в зависимости от региона.

В пятницу, 30 августа, синоптики осадков не прогнозировали, а вот в выходные, 31 августа и 1 сентября, погодные условия скорректирует атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Как следствие, утром и днем в субботу в северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, и даже с грозами и порывистым ветром. На воскресенье такую погоду Белгидромет спрогнозировал для всей территории Республики.

В свою очередь специалисты тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie поделились более долгосрочными прогнозами (напомним, они, как правило, не столь точные, как прогнозы на ближайшие сутки-трое, и корректируются по мере изменения метеоусловий). Эксперты пояснили, что в настоящее время погода для Беларуси «формируется» в Средней Азии. Оттуда в эти дни поступает «жаркий, сухой и пыльный воздух», который, проходя через Прикаспийские степи и территорию восточной Украины, попадает к Беларусь и определяет температурный режим.

Такая циркуляция воздуха, по словам экспертов, сложилась «благодаря обширнейшему антициклону «В» с центром над севером России».

Исходя из прогнозов двух международных моделей — ECMWF и GFS — они также высказали мнение о том, что установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода с дневными максимумами в диапазоне +27..+31°С «продлится как минимум до 7 сентября«.

При этом, по их данным, в первые дни осени, 1–2 сентября, прохладный воздух «попытается прорваться в наш регион, но не далее северо-западных районов».

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