Российские подразделения с горячих участков Донецкого фронта переброшены в Курскую область 29.08.2024, 12:30

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Военный эксперт раскрыл детали.

30 тысяч переброшенных российских военных на Курское направление — это контрактники, наемники и наиболее боеспособные подразделения войск РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

«В эти 30 тысяч входят как контрактники, которых перебрасывают с тыловых районов Российской Федерации, в частности из Калининграда, так и подразделения вооруженных сил РФ, имеющие практический боевой опыт на территории Украины. Речь идет о наиболее боеспособных подразделениях воздушно-десантных войск. Поэтому все разговоры о том, что на данное направление переброшены только либо [кадыровское] подразделение «Ахмат», либо срочники — не отвечают действительности», — сказал Снегирев.

Российское командование перебрасывает свои подразделения даже с основных и наиболее проблемных для вооруженных сил РФ участков фронта. В том числе и с самого горячего его участка — Покровского направления в Донецкой области, а также с иных направлений Донбасского фронта.

«На Курское направление с Покровского переброшены подразделения 810-й бригады морской пехоты, ее место постоянной дислокации — Севастополь. Это наиболее боеспособные подразделения, имеющие опыт боевых действий в украинском Мариуполе и на других участках фронта. 155-я бригада морской пехоты, место постоянной дислокации — Владивосток. У нее аналогичная ситуация с боевым опытом. 11-я воздушно-десантная бригада, место постоянной дислокации — Улан-Удэ. Эта бригада в свое время брала активное участие в боях за украинский Часов Яр и понесла тяжелейшие потери в личном составе», — перечислил эксперт.

«Но что особенно примечательно, сняли даже подразделения 106-й дивизии ВДВ, которая принимала активное участие в боях на Лиманском направлении, где оккупанты пытались создать оперативное окружение украинских войск в районе Северска [Донецкой области]. Причем 106-я дивизия использовалась в качестве именно штурмовиков, основной ударной силы», — добавил он.

Кроме того, в число 30 тысяч входит и подразделение «Добровольческого корпуса», состоящее из бойцов бывшей частной военной компании «Вагнер».

«В частности, отряд под командованием «Ратибора» (Александр «Ратибор» Кузнецов, экс-командир 1-го штурмового отряда «вагнеровцев», — ред.), который имеет практический опыт боевых действий еще с 2012 года — с сирийских событий”, — уточнил Снегирев.

В Курской области задействуют и наемников — бригада «Пятнашка», сформированная в 2014 году из представителей как постсоветских стран, так и некоторых стран Европы.

«Эта бригада до последнего момента была задействована в ожесточенных боях в районе Красногоровки. А это еще один из основных участков фронта российской армии на Донецком направлении», — продолжил эксперт.

Снегирев отметил, что такая «сборная солянка» говорит о том, что Курскому направлению российские войска отдают приоритетное значение.

После успешного продвижения украинских войск в Курской области российское командование вынуждено было создать группировки прикрытия в соседних в Брянской и Белгородской областях, каждая из которых по разным оценкам насчитывает от 20 до 30 тысяч военнослужащих.

«То есть благодаря успешной операции украинских войск суммарно на Курскую, Белгородскую, Брянскую области оттянуто порядка 90 тысяч личного состава вооруженных сил РФ, которые планировали задействовать на фронте в Украине. Не случайно еще месяц назад главком ВСУ Александр Сырский говорил о том, что численность российских войск увеличилось до 715 тысяч (предыдущие оценки были порядка 600 тысяч). И звучали сообщения о том, что РФ планирует увеличить количество российских войск в Украине до 800 тысяч. Как видим, из них почти 100 тысяч военных, а не 30 тысяч, на данный момент находятся на территории самой Российской Федерации и вынуждены противодействовать успешному наступлению украинских сил», — резюмировал Дмитрий Снегирев.

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